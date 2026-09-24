Amazon öffnet seine Verkäuferwerkzeuge erstmals offiziell für externe KI-Assistenten. US-Händler können ihr Geschäft testweise über Anthropics Claude oder Amazons eigenen Assistenten Quick steuern, ohne Seller Central zu öffnen, berichtet Geekwire.com. Über ein Plugin lassen sich Angebote prüfen, Bestände kontrollieren, Verkaufsdaten auswerten und Preise anpassen. Weitere Länder sollen folgen.

Seller Central rückt in den Hintergrund

Die neue Anbindung soll Verkäufern ermöglichen, dort zu arbeiten, wo sie ohnehin ihre operativen Prozesse steuern. Amazon zufolge nutzen bereits rund 90 Prozent der Verkäufer externe KI-Werkzeuge für Teile ihres Geschäfts. Das Plugin verbindet Claude in etwa 60 Sekunden und ohne Programmierung mit den Verkäuferdaten. Es kann Listings, Lagerbestände, Verkaufsanalysen und Leistungskennzahlen in den Assistenten holen.

Die Kontrolle bleibt laut Amazon beim Händler: Jeder Verkäufer legt fest, welche Datentypen erreichbar sind, und muss jede Aktion einzeln freigeben. Der Assistent kann dann ähnlich wie der in Seller Central integrierte Seller Assistant handeln, etwa Preise aktualisieren oder Produktinformationen überarbeiten. Amazon betont, keinen Einblick in andere Geschäftsdaten innerhalb des externen Assistenten zu erhalten.