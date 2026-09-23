Kuehne+Nagel und Amazon vertiefen ihre Zusammenarbeit für sieben Jahre, berichtet Haendlerbund.de. Der Schweizer Logistikkonzern setze mit Amazon bereits mehrere hundert Mio. Euro um und rechne mit langfristig mehreren Mrd. Euro. Kuehne+Nagel übernehme künftig auch die Logistik für die Infrastruktur von AWS, vom Bau über die Wartung bis zu Erweiterungen. Amazon erhalte zudem eine Kaufoption auf Kuehne+Nagel-Aktien, gekoppelt an kommerzielle Meilensteine.

Für Kuehne+Nagel erweitert sich die Zusammenarbeit damit über Fulfillment und Versand hinaus. Das Unternehmen will nach eigenen Angaben dazu beitragen, Lieferketten für Cloud-Infrastruktur widerstandsfähiger, skalierbarer und effizienter zu machen. Der Auftrag betrifft damit einen Bereich, der für Amazons Wachstum bei AWS eine wichtige operative Grundlage bildet.

Die Vereinbarung umfasst klassische Logistik leistungen ebenso wie neue Aufgaben rund um die Infrastruktur von Amazon Web Services. Kuehne+Nagel soll künftig auch die logistische Unterstützung für AWS-Anlagen übernehmen: vom Bau und der Inbetriebnahme über Wartung und Modernisierung bis zu Erweiterungsprojekten. Damit rückt der Konzern stärker in die Lieferketten globaler Cloud-Infrastruktur vor.

Kuehne+Nagel und Amazon haben eine strategische Zusammenarbeit über sieben Jahre vereinbart. Wie Haendlerbund.de berichtet, soll die bestehende Geschäftsbeziehung damit deutlich ausgeweitet werden. Der Schweizer Logistikkonzern erzielt mit Amazon bereits heute Umsätze von mehreren hundert Millionen Euro. Durch die neue Kooperation rechnet Kuehne+Nagel langfristig mit einem Volumen von mehreren Milliarden Euro .

CEO Stefan Paul beschreibt die Kooperation als langfristig angelegt und verweist auf einen gemeinsamen Fokus auf Skalierung, Innovation und Kundennutzen. Kuehne+Nagel sieht sich mit seinem globalen Netzwerk, digitalen Fähigkeiten und seiner Supply-Chain-Expertise gut aufgestellt, um Amazons veränderte Geschäftsanforderungen zu unterstützen und weitere Wachstumschancen schneller zu nutzen. Amazon zählt bereits heute zu den größten Kunden des Unternehmens im Bereich Fulfillment und Versand.

Kaufoption auf bestehende Aktien

Ein zentraler Bestandteil der Vereinbarung ist eine Kaufoption für Amazon auf bestehende Kuehne+Nagel-Aktien. Sie kann in bar oder nach Wahl von Amazon in Aktien erfüllt werden. Die Ausübung ist an kommerzielle Meilensteine sowie an die Erbringung von Dienstleistungen über einen Zeitraum von bis zu sieben Jahren gebunden.

Damit bleibt offen, wann, in welcher Form und mit welchem Anteil Amazon tatsächlich bei Kuehne+Nagel einsteigen könnte. Für die Transaktionsstruktur hat Kuehne+Nagel einen externen Finanzdienstleister eingebunden, der Absicherungsgeschäfte in Kuehne+Nagel-Aktien durchführt.

Großes Netzwerk für einen Großkunden

Kuehne+Nagel beschäftigt weltweit rund 88.000 Mitarbeitende an mehr als 1.300 Standorten in knapp 100 Ländern. Nach eigenen Angaben ist der Konzern weltweite Nummer eins in der See- und Luftfrachtlogistik. Die neue Kooperation mit Amazon verbindet damit ein globales Logistiknetz mit langfristigen Anforderungen aus E-Commerce, Versand und Cloud-Infrastruktur.

Der weitere Verlauf hängt vor allem davon ab, welche kommerziellen Meilensteine erreicht werden und ob Amazon die Kaufoption tatsächlich nutzt. Der vereinbarte Rahmen läuft über bis zu sieben Jahre.