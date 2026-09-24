Banken wie NatWest, Bank of America und ING sehen in KI-Einkaufsagenten ein Einfallstor für Betrug und Datenlecks, berichtet Insurancejournal.com. Die Technik entwickle sich schneller als Standards und Verbraucherschutz. Kunden seien zwar neugierig, fürchteten aber Fehlkäufe, Mehrausgaben und Betrug. Problematisch sei etwa, wenn Agenten Kartendaten eigenhändig auf Websites eintippen oder Nutzer zu Zahlarten mit schwächerem Schutz lotsen würden. Mit der Politik wolle man über Kennzeichnungspflichten, nachvollziehbare Agentenentscheidungen, Datenschutz und kompatible Systeme sprechen.
Banken wie NatWest, Bank of America und ING warnen vor neuen Risiken durch KI-Einkaufsagenten. Wie Insurancejournal.com berichtet, sehen die Institute in der Technologie ein Einfallstor für Betrug, Datenlecks und unklare Haftungsfragen. Die Entwicklung schreite schneller voran als gemeinsame Standards und wirksamer Verbraucherschutz.
Agenten kaufen im Auftrag der Kunden
Technologieunternehmen wie OpenAI, Anthropic, Google und Meta treiben Chatbots voran, die Produkte auswählen und Käufe im Namen der Nutzer abschließen sollen. Damit entsteht ein neues Feld im E-Commerce: Kunden könnten künftig stärker auf automatisierte Empfehlungen vertrauen, während Händler versuchen, diese Empfehlungen zu beeinflussen. Der britische Einzelhändler John Lewis meldete im September, dass Suchanfragen über KI-Agenten binnen eines Jahres von 0,3 auf 2,5 Prozent gestiegen seien.
Die beteiligten Banken, darunter auch ASB Bank, Capital One und Commonwealth Bank of Australia, sehen durchaus Interesse der Kunden an Agentic Commerce. Zugleich verweisen sie auf erhebliche Unsicherheit. Verbraucher wüssten oft nicht, ob KI-Agenten in ihrem Interesse handeln. Sie fürchteten Fehlkäufe, zu hohe Ausgaben oder den Verlust von Geld durch Betrug. Unklar sei zudem, wer zuständig ist, wenn eine Transaktion schiefgeht.
Risiken bei Zahlung und Kundendaten
Besonders kritisch bewerten die Banken Szenarien, in denen Agenten Kartendaten abfragen und direkt auf Websites eintippen. Ebenso problematisch wäre es, wenn Nutzer zu Zahlungsarten gelenkt werden, die geringere Schutzmechanismen bieten. Damit berührt die Debatte zentrale Fragen rund um Payment, Haftung und Betrugsprävention.
Auf politischer Ebene wollen die Banken über Kennzeichnungspflichten sprechen. Nutzer und Händler sollen erkennen können, wenn ein KI-Agent an einer Transaktion beteiligt ist. Gefordert werden außerdem mehr Transparenz darüber, wie Agenten Entscheidungen treffen, sowie Schutzvorkehrungen für Datenschutz und Kundendaten. Zudem sollen Verbraucher und Händler frei wählen können, welche KI-gestützten E-Commerce-Dienste sie nutzen.
Standards stehen noch aus
Die Banken plädieren für kompatible Systeme, damit unterschiedliche Dienste zusammenarbeiten können. Der Bericht vom 22. September macht deutlich, dass Agentic Commerce bereits an Relevanz gewinnt, während Regeln, Schutzstandards und technische Schnittstellen noch verhandelt werden. Der nächste Prüfpunkt ist, welche Vorgaben Politik und Branche für Kennzeichnung, Transparenz und Interoperabilität festlegen.
etailment
Unter dem Namen Redaktion veröffentlicht das Team von etailment.de gemeinsam recherchierte Nachrichten und Analysen aus dem digitalen Handel.Alle Beiträge