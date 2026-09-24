Banken wie NatWest, Bank of America und ING warnen vor neuen Risiken durch KI-Einkaufsagenten. Wie Insurancejournal.com berichtet, sehen die Institute in der Technologie ein Einfallstor für Betrug, Datenlecks und unklare Haftungsfragen. Die Entwicklung schreite schneller voran als gemeinsame Standards und wirksamer Verbraucherschutz.

Agenten kaufen im Auftrag der Kunden

Technologieunternehmen wie OpenAI, Anthropic, Google und Meta treiben Chatbots voran, die Produkte auswählen und Käufe im Namen der Nutzer abschließen sollen. Damit entsteht ein neues Feld im E-Commerce: Kunden könnten künftig stärker auf automatisierte Empfehlungen vertrauen, während Händler versuchen, diese Empfehlungen zu beeinflussen. Der britische Einzelhändler John Lewis meldete im September, dass Suchanfragen über KI-Agenten binnen eines Jahres von 0,3 auf 2,5 Prozent gestiegen seien.

Die beteiligten Banken, darunter auch ASB Bank, Capital One und Commonwealth Bank of Australia, sehen durchaus Interesse der Kunden an Agentic Commerce. Zugleich verweisen sie auf erhebliche Unsicherheit. Verbraucher wüssten oft nicht, ob KI-Agenten in ihrem Interesse handeln. Sie fürchteten Fehlkäufe, zu hohe Ausgaben oder den Verlust von Geld durch Betrug. Unklar sei zudem, wer zuständig ist, wenn eine Transaktion schiefgeht.