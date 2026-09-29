Eine Analyse von Onclusive zeigt, wie stark generative Such- und Antwortsysteme die Sichtbarkeit großer Online-Marktplätze prägen. Demnach erscheint Amazon in Antworten von ChatGPT und Perplexity häufiger als jeder andere große Marktplatz. Channelx.world berichtet, dass der Konzern 19,3 Prozent der Nennungen auf sich vereint. Walmart folgt mit 14 Prozent, dahinter liegen Alibaba mit 12,6 Prozent, Shopify mit 11,6 Prozent und Ebay mit 11,1 Prozent.

Die Untersuchung macht sichtbar, dass sich auch in der generativen Suche bereits eine Rangordnung etabliert. Temu erreicht 9,7 Prozent und liegt damit nahe an Ebay und Shopify. MercadoLibre kommt auf 9,2 Prozent, Etsy auf 8,2 Prozent. Europäische Anbieter fallen dagegen deutlich zurück: Zalando erreicht als bester europäischer Marktplatz 3,9 Prozent, CDiscount nur 0,5 Prozent.

KI-Sichtbarkeit wird zum neuen Discovery-Faktor

Die Onclusive-Auswertung betrachtet den sogenannten Share of Voice. Gemeint ist die Sichtbarkeit einer Marke im Vergleich zu Wettbewerbern, gemessen daran, wie häufig ein Marktplatz in KI-generierten Antworten genannt wird. Relevant ist das, weil Verbraucher zunehmend KI-Dienste nutzen, um Marken, Produkte und Einkaufsoptionen zu recherchieren. Laut einer aktuellen NIQ-Studie verwenden weltweit bereits 74 Prozent der Shopper KI für die Produktsuche.