Anthropic bündelt das Ökosystem rund um Claude in einem eigenen Marktplatz. Der Claude Marketplace soll Nutzern, Entwicklern, Beratungen und Systemintegratoren einen zentralen Zugang zu Erweiterungen, Connectors und Services geben. Zum Start umfasst die Plattform laut ITMagazine.ch bereits über 2.000 Plug-ins und Schnittstellen zu Unternehmenssoftware. Damit positioniert Anthropic Claude stärker als Plattform, die sich in bestehende Arbeitsumgebungen integrieren lässt.

Zentrale Plattform für Claude-Erweiterungen

Im Marketplace finden Unternehmen Verbindungen zu Plattformen wie Atlassian, Google, Microsoft, Notion oder Salesforce. Ergänzend stellt Anthropic Agenten und Produkte von Partnern bereit, darunter Lösungen von Crowdstrike, Cursor, Harvey, Legora, Lovable und Snowflake. Der Nutzen liegt vor allem in der Bündelung: Anwender müssen passende Tools, Services und Integrationen rund um die KI nicht einzeln suchen, sondern können sie über eine zentrale Plattform erschließen. Für Organisationen, die Claude im Arbeitsalltag einsetzen wollen, entsteht damit ein strukturierter Einstieg in ein breiteres Software- und Partnerumfeld.

Neben technischen Erweiterungen adressiert der Claude Marketplace auch Unternehmen, die Unterstützung bei Strategie, Einführung und Rollout benötigen. Über das Claude Partner Network sind Beratungs- und Integrationspartner eingebunden, darunter Accenture, Boston Consulting Group und Deloitte. Sie sollen Firmen dabei helfen, KI-Strategien zu entwickeln und Claude in bestehende Prozesse einzubetten. Der Marketplace verbindet damit Produktzugang, Implementierungswissen und Partnerleistungen an einem Ort.

Offenes Angebot für Entwickler und Partner

Anthropic richtet die Plattform ausdrücklich auch an Entwickler und andere Anbieter, die eigene Lösungen für Claude bereitstellen wollen. Erweiterungen können über Standards wie das Model Context Protocol, kurz MCP, sowie über Agent Skills erstellt und im Marketplace angeboten werden. Damit öffnet Anthropic sein Ökosystem für eine breite Entwickler-Community und schafft einen Rahmen, in dem Plug-ins, Connectors und spezialisierte Agenten sichtbar werden können.

Für Partnerunternehmen entsteht zusätzlich ein Präsentations- und Vertriebskanal. Consulting-Anbieter und Systemintegratoren, die am Claude Partner Network teilnehmen, können sich ebenfalls im Claude Marketplace eintragen. Der Ansatz ähnelt einem zentralen App-Store für Claude: Nutzer finden Tools, Integrationen und professionelle Services, während Anbieter ihre Lösungen in einem klar zugeordneten Umfeld platzieren. Zum Start steht der Marketplace mit mehr als 2.000 Erweiterungen bereit.