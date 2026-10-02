Die Schweizer Secondhand-Landschaft wächst weiter. Laut der Marktübersicht von Carpathia.ch umfasst die aktuelle Zielscheiben-Übersicht 36 Anbieter und damit fünf mehr als im Vorjahr. Auffällig ist vor allem die Herkunft der neuen Angebote: Die tatsächlichen Neuzugänge Cyclon Resale, Circlin und Merka stammen aus der Schweiz. Merka soll im Herbst 2026 starten.

Schweizer Anbieter prägen den Markt

Carpathia unterscheidet drei Gruppen: reine Secondhand-Plattformen, die Transaktionen zwischen Käuferinnen und Käufern vermitteln; Händler und Marken mit eigenen C2C-Angeboten; sowie Anbieter, die Produkte selbst zurückkaufen, prüfen, reinigen, reparieren oder upcyceln und anschliessend wieder verkaufen. Daneben existieren zahlreiche Kleininserate-Angebote und Communities, die bewusst nicht in der Zielscheibe geführt werden, weil sie keine Transaktionen abwickeln. Dazu zählt etwa Pikitup, eine im Februar 2026 lancierte Verschenke-Plattform mit rund 40’000 Aufrufen pro Monat.

Gegenüber dem Vorjahr wurden sieben Anbieter neu in die Grafik aufgenommen. Gewa Multimedia, refurbed, Depop und Veloclick waren bereits 2025 aktiv, erscheinen aber nun erstmals in der Übersicht. Tatsächlich neu am Markt sind On mit Cyclon Resale, Circlin und Merka. Nicht mehr aktiv sind Exsila und Secondhandkiste, die in der Grafik entsprechend markiert sind. Damit zeigt sich ein Markt, der breiter wird und stärker ausdifferenzierte Modelle im E-Commerce hervorbringt.