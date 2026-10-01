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Klarna vermittelt in Großbritannien und Frankreich Kleiderreparaturen, Änderungen und Reinigung, berichtet Fashionunited.com. Die Aufträge würden über den britischen Dienstleister „Save Your Wardrobe“ an lokale Reparaturbetriebe vergeben. Laut einer Studie der Partner wisse die Mehrheit der Briten, dass Reparieren Geld spare, doch nur jeder Siebte habe je den Reparaturservice einer Marke genutzt. Dass Marken so etwas anbieten, wisse nicht einmal die Hälfte.

Klarna integriert Reparaturservices in die Shopping-Historie Klarna führt in Großbritannien und Frankreich die Funktion Care & Repair ein und vermittelt darüber Kleiderreparaturen, Änderungen und Reinigung, wie Fashionunited.com berichtet. Der Service entsteht in Zusammenarbeit mit der britischen Aftersales-Plattform Save Your Wardrobe. Verbraucher können in der Klarna-App frühere Bestellungen aufrufen, ein passendes Pflegeangebot auswählen und werden anschließend über die Infrastruktur von Save Your Wardrobe an lokale Reparaturbetriebe vermittelt. Die neue Funktion verbindet Payment-Umfeld und After-Sales-Service enger miteinander. Klarna platziert die Reparatur nicht als separates Angebot, sondern direkt dort, wo Kundinnen und Kunden ihre vergangenen Käufe sehen. Damit soll der Zugang zu Änderungen, Reinigung oder Ausbesserung einfacher werden. Das Durchsuchen der Care-&-Repair-Angebote ist laut Angaben innerhalb der App ohne zusätzliche Kosten möglich. Studie zeigt Lücke zwischen Interesse und Nutzung Grundlage des Angebots ist ein gemeinsamer Bericht von Klarna, Save Your Wardrobe und der Nachhaltigkeitsberatung Create Sustain. Demnach erkennen 70 Prozent der britischen Käufer, dass Reparieren Geld spart. Genutzt haben einen markengestützten Reparaturservice bislang jedoch nur 14 Prozent. Zudem wissen nur 42 Prozent der britischen Konsumenten, dass Handelsmarken solche Services überhaupt anbieten. Ein Viertel gibt an, nicht zu wissen, wo passende Pflege- oder Reparaturlösungen zu finden sind.

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Die Zahlen deuten auf ein strukturelles Sichtbarkeitsproblem hin. Louisa Garcia Moreno, Sustainability Communications Lead bei Klarna, beschreibt es als Lücke bei Zugang und Bekanntheit, nicht beim Interesse. Laut Studie wünschen sich 77 Prozent der britischen Verbraucher, dass Marken Reparaturservices sichtbarer machen. Genau hier setzt die Einbettung in frühere Bestellungen an: Pflegeoptionen werden mit konkreten Produkten verknüpft und damit näher an den Moment der Nutzung gerückt. Kostenargument treibt die Nachfrage Der finanzielle Nutzen ist laut Studie der wichtigste Hebel für mehr Reparaturen. Britische Haushalte könnten bis zu 370 Pfund pro Jahr sparen, wenn sie Änderungen oder Reparaturen dem Neukauf vorziehen. 69 Prozent der britischen Konsumenten wären eher bereit, ein Produkt zu kaufen, wenn Händler lebenslange Reparaturen kostenlos anbieten. 73 Prozent sagen, Pflegeoptionen erhöhten den Wert bestehender Artikel; 68 Prozent würden eher in hochwertigere Ware investieren, wenn der Zugang zu Reparaturen gesichert ist. Auch die Preisstruktur im Modekauf spielt eine Rolle. Fast drei von fünf britischen Verbrauchern geben weniger als 50 Pfund für einzelne Kleidungsstücke aus, die sie langfristig tragen wollen. Als größter Treiber für eine stärkere Nutzung von Reparaturservices wird der Preis genannt; 38 Prozent der Befragten verweisen darauf. Für Klarna und Save Your Wardrobe liegt der nächste Prüfpunkt daher in der Frage, ob bessere Sichtbarkeit in der App die bisherige Nutzungsquote von 14 Prozent spürbar erhöht.

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