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Wayfair hat Pinterest-Suchdaten aus Großbritannien zu Produktkollektionen umgemünzt, berichtet Channelx.world. Zwölf Monate Suchverlauf hätten zwei Wohntrends freigelegt: „Cosy Spaces“ und „Dopamine Décor“. Die Suche nach „whimsy room decor“ etwa sei in einem Jahr um 655 Prozent gestiegen. Passend kuratierte Kollektionen auf Pinterest, von denen ein Klick direkt in den Shop führe, hätten mehr als 4,5 Prozent zusätzlichen Umsatz erreicht.

Wayfair UK und Pinterest zeigen mit einer gemeinsamen Kampagne, wie Such- und Interaktionsdaten aus einer Inspirationsplattform in kuratierte Shopping-Erlebnisse übersetzt werden können. Grundlage war laut Channelx.world ein zwölfmonatiger Blick auf Suchtrends britischer Pinterest-Nutzerinnen und -Nutzer. Daraus leitete Wayfair zwei zentrale Wohnrichtungen ab: Cosy Spaces und Dopamine Décor. Die Kampagne startete mit der „Wayfair Wishlist“. Pinterest-Daten dienten dabei als Frühindikator für aufkommende Einrichtungsvorlieben in Großbritannien. Cosy Spaces steht für warme, komfortable und einladende Räume. Dopamine Décor setzt stärker auf kräftige Farben, Persönlichkeit und unerwartete Details. Wayfair überführte beide Trends in Produktkollektionen auf Pinterest. Nutzer konnten die Looks entdecken, Produkte speichern und per Klick in den Wayfair-Shop wechseln. Für das Marketing im Handel ist der Ansatz vor allem deshalb relevant, weil Inspiration und Kaufabsicht enger zusammengeführt werden. Die erste Phase erzielte nach Angaben der Kampagne einen Umsatzanstieg von über 4,5 Prozent. Zusätzlich wurden ein Plus von 3,5 Prozentpunkten bei der Handlungsabsicht und ein Anstieg der Pin-Bekanntheit um 2,5 Prozent gemessen.

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Zwei Wohntrends mit deutlichen Ausschlägen Die Suchentwicklung zeigt, wie unterschiedlich die Nachfrage im Interior-Bereich ausfällt. Beim Trend Cosy Spaces stiegen Suchen nach „cosy corner“ im Jahresvergleich um 465 Prozent. „warm modern living room“ legte um 265 Prozent zu, „earthy cosy bedroom“ um 245 Prozent. Noch stärker fiel der Ausschlag bei Dopamine Décor aus: Die Suche nach „whimsy room decor“ wuchs um 655 Prozent. „colour drenching living room“ stieg um 395 Prozent, „colourful living room inspiration“ um 370 Prozent. Wayfair nutzte die Erkenntnisse auch für die Präsentation des Sortiments. Unterstützt wurde die Kampagne auf Pinterest durch Creator-Inhalte, Collage Ads, Collection Ads und immersive Pin-Erweiterungen. Ergänzend entstanden eigene Seiten zu Cosy Spaces und Dopamine Décor auf der Wayfair-Website. Damit verband die Kampagne Suchinteresse, gespeicherte Inhalte und Produktinteraktionen zu einem datenbasierten Bild der Nachfrage. Top Pins zeigen die beliebtesten Produkte Im zweiten Teil der Kampagne rückt Wayfair die „Top Pins“ in den Mittelpunkt. Die Rangliste basiert auf Produkten, die während der Wishlist-Kampagne besonders häufig gespeichert oder angeklickt wurden. Zu den genannten Artikeln zählen unter anderem ein Silentnight Supersoft Natural Gingham Duvet Set, Cath-Kidston-Tapete, ein Siena-Bedspread von Laurence Llewelyn-Bowen, Betten, Sofas, Stauraummöbel und Wandbilder. Die Kampagne macht sichtbar, wie eine Plattform für visuelle Suche im E-Commerce zur Sortiments- und Präsentationslogik beitragen kann. Für Wayfair entsteht daraus ein genauerer Blick auf Produkte, die Menschen planen, speichern und tatsächlich kaufen möchten. Die nächste Etappe ist die Auswertung der „Top Pins“ als shoppable Ranking, gestützt auf gespeicherte und engagiert genutzte Produkte aus der UK-Kampagne.

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