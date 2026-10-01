ThredUp steigt in den Live-Commerce ein und hat am Dienstag seine erste Live-Shopping-Show auf Whatnot gestartet. Wie Fashionnetwork.com berichtet, bringt der Online-Resale-Anbieter damit ausgewählte Second-Hand-Mode auf eine Plattform, die in den USA, Großbritannien und Europa aktiv ist. Das Angebot reicht von preisgünstigen Artikeln über Contemporary Fashion bis zu Luxusmarken. Die Produkte stammen direkt aus den eigenen Distributionszentren von ThredUp.

Mit dem Schritt erweitert ThredUp seine Reichweite im E-Commerce und spricht gezielt Käuferinnen und Käufer an, die Second-Hand-Mode in einem stärker interaktiven Format entdecken wollen. CEO James Reinhart bezeichnet Live-Shopping als einen der dynamischsten Kanäle im Handel. Da Mode zu den größten Kategorien auf Whatnot zählt und die Plattform eine aktive Käufer-Community bietet, sieht ThredUp dort eine Gelegenheit, eine jüngere Zielgruppe für Second-Hand-Angebote zu erreichen.

Vom Verkaufskanal zur Infrastruktur-Partnerschaft

Der Start auf Whatnot ist zunächst als zusätzlicher Verkaufskanal angelegt. ThredUp plant jedoch, die Frequenz der Live-Shows auszubauen und sich auf der Plattform als Anlaufstelle für Second-Hand-Fashion zu etablieren. Die Auswahl soll kuratiert sein und unterschiedliche Preissegmente abdecken. Dadurch verbindet das Unternehmen seine vorhandene Warenbasis mit einem Format, das auf Echtzeit-Präsentation, Community und direkter Kaufentscheidung basiert.