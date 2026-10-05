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59 Prozent der Briten sehen KI-Unternehmen negativ, berichtet Techradar.com unter Berufung auf eine YouGov-Umfrage. Damit schneide die Branche schlechter ab als Rüstungskonzerne (52 Prozent) und Big Tech (50 Prozent). Unbeliebter seien nur noch Social-Media-Firmen (64 Prozent) sowie Tabak- und Glücksspielanbieter. Ausschließlich bei täglichen Anwendern überwiege die Zustimmung (41 Prozent) die Ablehnung (39 Prozent). Bei Nichtnutzern liege die Missbilligung bei 76 Prozent.

Britische Öffentlichkeit blickt skeptisch auf KI-Firmen Eine aktuelle YouGov-Umfrage, über die Techradar.com berichtet, zeigt ein deutlich belastetes Image von KI-Unternehmen in Großbritannien. 59 Prozent der Briten bewerten die Branche sehr oder eher negativ. Damit liegt sie schlechter als Energieversorger mit 54 Prozent, Rüstungskonzerne mit 52 Prozent, Nachrichtenmedien und Big Tech mit jeweils 50 Prozent sowie Fast-Food-Anbieter mit 49 Prozent. Noch unbeliebter schneiden nur wenige Branchen ab. Social-Media-Unternehmen kommen auf 64 Prozent negative Wahrnehmung, Tabak- und Glücksspielanbieter bleiben laut Bericht die am wenigsten geschätzten Unternehmensgruppen. Die Zahlen verdeutlichen, dass KI-Anbieter in der öffentlichen Wahrnehmung bereits in einem Umfeld rangieren, das traditionell mit Misstrauen, Regulierungssorgen und gesellschaftlichen Folgekosten verbunden wird. Nutzung verändert die Wahrnehmung stärker als Demografie Auffällig ist, dass die Bewertung weniger entlang politischer Präferenzen, Geschlecht oder Alter auseinandergeht. Der stärkste Unterschied zeigt sich bei der eigenen Erfahrung mit KI-Anwendungen. Tägliche Nutzer sind die einzige Gruppe, in der die Zustimmung überwiegt: 41 Prozent urteilen positiv, 34 Prozent negativ. Im Ausgangstext wird zudem eine Ablehnung von 39 Prozent für tägliche Anwender genannt; der übergreifende Befund bleibt gleich: Regelmäßige Nutzung geht mit einer günstigeren Einschätzung einher.

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Mit sinkender Nutzung nimmt die Skepsis zu. Unter wöchentlichen Nutzern liegt der Anteil negativer Bewertungen bei 52 Prozent, bei selteneren Nutzern bei 55 Prozent. Frühere Nutzer bewerten KI-Unternehmen zu 69 Prozent ungünstig. Bei Menschen, die KI nicht verwenden, erreicht die Ablehnung 76 Prozent. YouGov fasst den Zusammenhang entsprechend so zusammen: Je häufiger Briten KI nutzen, desto wahrscheinlicher fällt ihr Urteil über KI-Unternehmen positiv aus. Risiken, Vertrauen und offene Konfliktfelder Weitere Befunde aus Großbritannien stützen dieses Bild. Das Office for National Statistics kam laut TechRadar zu dem Ergebnis, dass 38 Prozent der britischen Erwachsenen bei KI mehr Risiken als Vorteile sehen. Zugleich erklärten 32 Prozent, sie würden KI keine der in der Erhebung abgefragten Aufgaben anvertrauen. Damit geht es in der Debatte nicht allein um Bekanntheit oder technologische Neugier, sondern um Vertrauen in konkrete Anwendungen. YouGov hatte bereits zuvor erhoben, welche Motive hinter der Skepsis stehen. Genannt wurden 14 Themenfelder, darunter Umweltauswirkungen, menschliche Beziehungen, Regulierung und Governance, Folgen für Beschäftigung, Missbrauch sowie Verzerrungen durch Bias. Für die Branche ergibt sich daraus ein anspruchsvolles Kommunikations- und Vertrauensproblem: Positive Nutzungserfahrungen können die Wahrnehmung verbessern, doch die Vorbehalte reichen von praktischer Sicherheit bis zu gesellschaftlichen Folgen. Für Anbieter bleibt damit offen, ob wachsende Alltagserfahrung die öffentliche Haltung spürbar verändert. Der aktuelle Stand ist klar beziffert: 59 Prozent negative Wahrnehmung von KI-Unternehmen in Großbritannien, 64 Prozent bei Social-Media-Firmen und 76 Prozent Ablehnung unter Nichtnutzern.

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