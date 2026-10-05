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Shopify bringt mit „Canvas“ eine Designoberfläche, die den gesamten Online-Shop auf einer Arbeitsfläche zeigt, berichtet Retail-News.de. Änderungen ließen sich dort direkt vornehmen oder per Chat an den KI-Agenten „Sidekick“ delegieren. Der greife auf die Theme-Dateien zu, ändere mehrere Templates zugleich und präsentiere das Ergebnis anhand von Screenshots, bevor der Händler es freigebe. Shopify rolle Canvas in den kommenden Tagen schrittweise aus, der alte Editor bleibe vorerst erhalten.

Shopify führt mit Canvas eine neue Designoberfläche ein, die die Gestaltung von Onlineshops stärker visuell und stärker KI-gestützt organisiert. Wie Retail-News.de berichtet, zeigt Canvas den gesamten Shop auf einer Arbeitsfläche. Händler können Seiten im Zusammenhang betrachten, einzelne Bereiche direkt bearbeiten und Änderungen alternativ an den KI-Agenten Sidekick übergeben. Der Shop wird zur zusammenhängenden Arbeitsfläche Canvas löst die Gestaltung einzelner Seiten aus der isolierten Vorschau. Stattdessen stellt die Oberfläche den kompletten Shop als visuelle Umgebung dar. Händler wechseln zwischen Seiten, prüfen den Gesamtauftritt und bearbeiten Elemente dort, wo sie im Shop erscheinen. Anpassungen werden in Echtzeit sichtbar und lassen sich unmittelbar im Kontext verschiedener Seiten bewerten. Damit richtet sich Canvas an Händler, die individuelle Store-Designs umsetzen wollen, ohne tief in Code, Templates oder Theme-Strukturen einsteigen zu müssen. Änderungen können weiterhin manuell vorgenommen werden. Neu ist vor allem, dass Händler Aufgaben per Chat an Sidekick delegieren können. Der Agent interpretiert die Vorgaben, nimmt Anpassungen vor und zeigt das Ergebnis anhand von Screenshots, bevor es freigegeben wird.

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Sidekick arbeitet auf Basis des echten Theme-Codes Die neue Oberfläche zeigt keine bloßen Mock-ups. Sie basiert auf dem tatsächlichen Code des jeweiligen Shops. Seiten können interaktiv getestet und mit unterschiedlichen Produkten, Kollektionen sowie Bildschirmgrößen betrachtet werden. Sidekick greift dabei direkt am Theme-Code an und kann Änderungen über mehrere Templates hinweg koordinieren. Shopify hat nach eigenen Angaben auch die Theme-Architektur vereinfacht. Dadurch soll der KI-Agent Struktur, Logik und Gestaltung eines Shops besser analysieren und anpassen können. Sidekick soll Code nicht lediglich erzeugen, sondern seine Arbeit auch prüfen: Der Agent validiert Änderungen, analysiert Screenshots des Ergebnisses und kann auf dieser Grundlage weitere Korrekturen vornehmen, bevor der Händler das Resultat übernimmt. Frühe Phase mit großem Anspruch Sidekick wird bereits für Code- und Designaufgaben eingesetzt. Allein im ersten Halbjahr 2026 nahm der Agent laut Shopify mehr als 25 Millionen Theme-Änderungen vor. Mit Canvas soll dieser Einsatz deutlich ausgeweitet werden. Das Spektrum reicht von kleineren Anpassungen einzelner Shopbereiche bis zu vollständigen Redesigns. Canvas wird in den kommenden Tagen schrittweise ausgerollt. Der bisherige Editor bleibt vorerst erhalten; Shopify beschreibt die Entwicklung ausdrücklich als frühe Phase. Der nächste Prüfpunkt ist damit die praktische Nutzung im Händleralltag: wie zuverlässig Sidekick komplexe Designänderungen über mehrere Templates hinweg umsetzt und wie schnell Canvas nach dem Start in den kommenden Tagen verfügbar wird.

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