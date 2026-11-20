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Telefonbetrüger bekommen Gegenwind aus dem Ohrensessel: Die satirische, virtuelle Seniorenresidenz Sprvillas hetzt ihnen vier KI-Omas auf den Hals, berichtet Techradar.com. Der Dienst sei kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Nutzer tragen die Nummer der Residenz in Online-Formulare ein oder schalten verdächtige Anrufer per Konferenzschaltung zu einer Oma durch. Dort warten Delores, die hinter allem eine Verschwörung wittert; Mimi, die nur in Meme-Sprache antwortet; Francis, die ausufernd von einem Nixon-Besuch fabuliert; und Betsy, die MAGA-Anhängerin, die sich besonders für die Herkunft der Scammer interessiert. Rache ist auch digital süß.

Telefonbetrüger treffen bei SPRVILLAS auf ungewöhnlichen Widerstand: Die satirische virtuelle Seniorenresidenz stellt vier künstliche Großmütter bereit, die unerwünschte Anrufer in lange, absurde Gespräche verwickeln sollen. Wie Techradar.com berichtet, ist der Dienst kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Nutzer können die Nummer der Residenz anstelle der eigenen Telefonnummer in Online-Formulare eintragen oder verdächtige Anrufer per Konferenzschaltung zu einer der digitalen Seniorinnen weiterleiten. Eine Seniorenresidenz gegen Spam-Anrufe Die Idee knüpft an „Daisy“ an, eine frühere KI-Oma, die Betrüger mit weitschweifigen Gesprächen beschäftigen sollte. SPRVILLAS erweitert dieses Prinzip zu einer fiktiven Gemeinschaft. Hinter dem Projekt steht Jesse Wroblewski. Er beschreibt den Ansatz als einfache Umkehrung: Wenn Scammer die Zeit anderer Menschen verschwenden, könne man ihnen diese Zeitverschwendung zurückgeben. Die Nutzung ist bewusst niedrigschwellig angelegt. Die angegebene Nummer (888) 892 – 9375 kann online hinterlegt werden, wenn Nutzer ihre echte Nummer nicht angeben möchten. Alternativ lässt sich ein eingehender Anruf mit der „Granny“-Nummer zusammenführen. Wer möchte, kann anschließend mithören, wie der Betrüger an der Geduld der künstlichen Gesprächspartnerin scheitert. Auf der Website finden sich zudem Hinweise, wie sich ein Schnellwahl-Icon auf dem Smartphone einrichten lässt.

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Vier Charaktere, vier Störmanöver Jede der vier Bewohnerinnen hat eine eigene Rolle. Delores ist misstrauisch, wohlhabend und wittert hinter allem eine Verschwörung. Wroblewski nennt sie derzeit seine Favoritin, weil sie jeden Anrufer mit Nachfragen und „Do your own research“-Attitüde unter Druck setzt. Francis wirkt dagegen freundlich und harmlos. Sie stellt naive Fragen und erzählt irgendwann ausführlich von einem Besuch Richard Nixons in ihrer Kirche. Betsy ist als MAGA-besessene Seniorin angelegt und fragt penetrant, woher ihr Gegenüber „wirklich“ komme. MiMi spricht ausschließlich in Meme- und Netzkultur-Sprache, mit Ausdrücken wie „no cap“ oder „rizz“. Gerade dieser Stil soll laut Wroblewski bewusst unangenehm wirken. Gemeinsam bilden die Figuren ein kleines Arsenal gegen betrügerische Anrufe: keine technische Sperre, sondern ein satirischer Zeitfresser mit Stimme. Der Reiz des Dienstes liegt in der Verbindung aus alltagsnahem Problem und komischer Zuspitzung. Viele Nutzer kennen unerwünschte Anrufe, während klassische Anruffilter das Problem nur begrenzen. SPRVILLAS setzt an einem anderen Punkt an: Betrüger sollen nicht sofort abgewiesen werden, sondern möglichst lange in belanglose, irritierende oder nervige Gespräche geraten. Wie wirksam das im großen Maßstab ist, bleibt offen. Verfügbar ist der Dienst laut Bericht bereits jetzt, 24 Stunden am Tag.

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