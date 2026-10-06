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Großbritannien bleibt mit großem Abstand der wichtigste europäische Markt für Tiktok Shop, berichtet Channelx.world. Dort seien inzwischen mehr als 300.000 kleine und mittlere Unternehmen aktiv. 2025 habe das Handelsvolumen 2,63 Mrd. Euro erreicht, das entspreche 65 Prozent des europäischen Gesamtwerts. Es folge Spanien mit 570 Mio. Euro, vor Frankreich (360 Mio.) und Deutschland (350 Mio.), die erst seit März 2025 dabei sind. Für dieses Jahr erwarte der ECDB in allen Märkten annähernd eine Verdoppelung.

Großbritannien bleibt in Europa der mit Abstand größte Markt für TikTok Shop. Wie Channelx.world unter Verweis auf Daten von ECDB berichtet, erzielte die Plattform dort 2025 ein Handelsvolumen von 2,63 Milliarden Euro. Das entsprach 65 Prozent des europäischen Gesamtwerts. Mehr als 300.000 kleine und mittlere Unternehmen aus Großbritannien verkaufen inzwischen über TikTok Shop. Der Vorsprung erklärt sich auch durch den frühen Start: In Großbritannien ist TikTok Shop bereits seit 2021 aktiv. Hinzu kommt ein Markt mit hoher Online-Kaufkraft. Für die weitere Entwicklung im E-Commerce ist das Land damit der zentrale europäische Referenzpunkt der Plattform. Spanien folgt vor Frankreich und Deutschland Auf Platz zwei liegt Spanien. Dort wurde die Shopping-Funktion Ende 2024 eingeführt. Laut ECDB kam der Markt 2025 auf rund 570 Millionen Euro Handelsvolumen und damit auf einen europäischen Anteil von 14 Prozent. Frankreich folgte mit 360 Millionen Euro, Deutschland mit 350 Millionen Euro. Beide Märkte erreichten jeweils 9 Prozent Anteil.

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Frankreich, Deutschland und Italien wurden Ende März 2025 gleichzeitig für TikTok Shop geöffnet. Italien lag im Vergleich bei 150 Millionen Euro und einem europäischen Anteil von 4 Prozent. Die Zahlen zeigen, wie groß der Abstand zwischen dem britischen Pioniermarkt und den später gestarteten Märkten noch ist. ECDB erwartet nahezu Verdoppelung Für das laufende Jahr erwartet ECDB in allen betrachteten Märkten eine ähnliche Dynamik. Das Handelsvolumen soll sich jeweils annähernd verdoppeln. Für Großbritannien wird ein Anstieg auf fast 5 Milliarden Euro prognostiziert. Damit würde der Markt seine Führungsposition weiter ausbauen, obwohl andere Länder zuletzt stark aufgeholt haben. Der Ausbau geht über die großen Märkte hinaus. Neben Großbritannien, Spanien, Frankreich, Deutschland und Italien ist TikTok Shop seit Ende 2024 auch in Irland aktiv. Seit Juni kamen die Niederlande, Belgien, Polen und Österreich hinzu. Mit „Sell Across Europe“ entwickelt sich die Plattform zu einem paneuropäischen Marktplatz, über den Verkäufer Verbraucher in zwölf europäischen Ländern erreichen können. Für Social Commerce markiert das einen weiteren Schritt in Richtung grenzüberschreitender Skalierung. Grenzüberschreitender Verkauf wird getestet Zusätzlich testet TikTok Shop den Handel zwischen der EU und Großbritannien. Ein Pilot mit ausgewählten Verkäufern läuft seit dem 21. September. Ein breiterer Rollout ist für den 19. Oktober vorgesehen.

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