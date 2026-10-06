Der US-E-Commerce wächst 2026 deutlich stärker als zu Jahresbeginn erwartet. Nach Angaben von Bernstein, über die Finance.yahoo.com berichtet, lag das Wachstum in den ersten drei Quartalen bei etwa zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr. Prognostiziert waren ursprünglich acht Prozent. Im dritten Quartal schätzt Bernstein das Plus auf rund 8,4 Prozent; bereinigt um die zeitliche Verschiebung des Prime Day lagen das zweite und dritte Quartal zusammen bei etwa 10,4 Prozent. Bereits das erste Quartal hatte mit 9,7 Prozent über der ursprünglichen Erwartung gelegen.

Werbung, Konsum und weniger Preisdruck treiben den Markt

Eine einzelne Ursache sieht Bernstein für die Beschleunigung nicht. Das Analysehaus verweist auf mehrere Faktoren: widerstandsfähige Konsumausgaben, weniger aggressive Konkurrenz durch Temu und Shein sowie spürbare Verbesserungen in der digitalen Werbung. Vor allem KI-gestützte Anzeigen bei Google und Meta sollen die Konversionsraten erhöhen und damit mehr Onlinekäufe auslösen. Bernstein bewertet diesen Effekt als möglichen dauerhaften Rückenwind für den Markt, sofern die Plattformen die Effizienz ihrer Werbesysteme weiter steigern.

Auch die Marktstruktur spricht für eine stärkere Konzentration. Die 14 größten US-Onlineplattformen kamen im zweiten Quartal auf rund 82 Prozent des Bruttowarenwerts. Das waren etwa drei Prozentpunkte mehr als ein Jahr zuvor. Die zusätzlichen Ausgaben flossen vor allem zu Amazon, Shopify und Walmart, wobei Amazon trotz eines Marktanteils von 42,9 Prozent langsamer zulegte als mehrere Verfolger. Shopify steigerte seinen Anteil von 13,2 auf 14,2 Prozent, Walmart von 7,8 auf 8,7 Prozent. Auch Carvana und eBay entwickelten sich gemessen an ihrer Größe überdurchschnittlich.

Plattformen wachsen aus unterschiedlichen Gründen

Bernstein beziffert das Wachstum im zweiten Quartal auf 52 Prozent bei Carvana, 25 Prozent bei Walmart, 24 Prozent bei eBay und 21 Prozent bei Shopify. Amazon kam auf 14 Prozent, während der Gesamtmarkt um 12 Prozent wuchs. Hinter den Zuwächsen stehen teils sehr unterschiedliche Strategien: Amazon baut das Geschäft mit Alltagsartikeln und Same-Day-Delivery aus. Shopify profitiert von größeren Unternehmenskunden und internationaler Expansion. Bei Wayfair trägt das Bonusprogramm laut Schätzung fast die Hälfte zum diesjährigen Wachstum bei. eBay verzeichnet stärkere Nachfrage nach Sammlerstücken, gebrauchten Waren, Autoteilen und Zubehör.

Gleichzeitig bleibt der Ausblick anfällig für makroökonomische Belastungen. Höhere Zinsen und steigende Ölpreise könnten die Konsumausgaben dämpfen, auch wenn die Unternehmensführungen laut Bernstein insgesamt zuversichtlich bleiben. Für 2027 rechnen Analysten derzeit mit einer Verlangsamung des US-Onlinehandels. Sollte das Wachstum jedoch weiter um zehn Prozent liegen, erwartet Bernstein steigende Umsatzprognosen für die Branche. Eine Rückkehr zu mittleren einstelligen Wachstumsraten könnte dagegen die Bewertungsmultiplikatoren belasten. Die Onlinehandelsdurchdringung in den USA schätzt Bernstein aktuell auf 17 Prozent.