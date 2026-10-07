Der Handel richtet sein Marketing weiter stark an eigenen digitalen Kanälen aus. Nach dem Marketing Insights Report 2026 des EHI zählen die eigene App, E-Mail-Marketing, der Webauftritt, Instagram und Instore-Werbung aktuell wie perspektivisch zu den zentralen Schlüsselkanälen. Besonders die App eines Handelsunternehmens behält für viele befragte Marketingverantwortliche eine hohe Bedeutung.

Digitale Kanäle gewinnen weiter an Gewicht

Kanäle mit wachsender Relevanz sind laut EHI GEO, TikTok, YouTube und digitale Prospekte. Sie werden heute noch weniger stark genutzt oder gewichtet, sollen in den kommenden Jahren aber wichtiger werden. Der gedruckte Handzettel bleibt zwar ein gegenwärtiger Leistungsträger, verliert perspektivisch jedoch an Gewicht. Kundenmagazine, Direct Mailing, Facebook, Audio und Außenwerbung werden eher als ergänzende Kanäle eingeordnet, die je nach Situation unterstützend wirken.

Marlene Lohmann, Marketingexpertin des EHI, ordnet die Ergebnisse mit Blick auf verändertes Kundenverhalten und neue Technologien ein. Für Handelsunternehmen gehe es darum, Wachstumskanäle gezielt auszubauen und bestehende Kanäle regelmäßig auf ihre Wirksamkeit zu prüfen. Damit verschiebt sich der Fokus im Handelsmarketing weiter zu Kanälen, die Kundennähe, Wiedererkennbarkeit und digitale Aktivierbarkeit verbinden.