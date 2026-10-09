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Der US-Händler Target startet mit einem interaktiven Spielzeugkatalog ins Weihnachtsgeschäft, berichtet Digitalcommerce360.com. Fast 500 Spielzeuge, Spiele und Geschenke stehen online und in der App bereit, ergänzt um Vorführvideos und Videorezensionen. Der Katalog solle nicht wie ein Produktraster funktionieren, sondern mehr wie eine Content-Plattform mit Buy-Button. Den Sprung vom Papier in die App schaffe ein Scanner für handgeschriebene Wunschzettel.

Der US-Händler Target eröffnet das Weihnachtsgeschäft 2026 mit einem interaktiven Holiday Kids Catalog. Wie Digitalcommerce360.com berichtet, umfasst das Angebot fast 500 Spielzeuge, Spiele und Geschenke. Verfügbar ist der Katalog auf Target.com und in der Target-App. Er ist als digitale Entdeckungsfläche angelegt: Familien können Produkte in farbigen, interaktiven Umfeldern erkunden, Vorführvideos und Videorezensionen ansehen und ausgewählte Artikel direkt in den Warenkorb legen oder auf Wunschlisten speichern. Vom Wunschzettel zur digitalen Einkaufsliste Target verbindet den digitalen Katalog mit klassischen Elemente des Weihnachtsgeschäfts. Ein neues Scanner-Feature wandelt handgeschriebene Wunschzettel aus dem gedruckten Katalog in digitale Listen um. Zusätzlich trägt jede Seite des Print-Katalogs einen eigenen QR-Code, der auf die passende Seite der digitalen Version führt. Damit entsteht ein durchgängiger Weg vom Blättern über die Produktauswahl bis zum Kauf. Laut Cassandra Jones, Senior Vice President Fun101 bei Target, soll die digitale Erfahrung Familien dabei helfen, gemeinsam Spielzeug zu entdecken, Wunschlisten zu erstellen und Geschenkideen zu teilen. Die Wunschlisten lassen sich mit Familienmitgliedern und Schenkenden teilen. Damit rückt Target den Katalog stärker in Richtung Marketing-Format, das Beratung, Inspiration und Kaufabschluss verbindet. Der Ansatz unterscheidet sich vom klassischen Produktraster, weil Inhalte und Einkauf eng verzahnt sind. Für den E-Commerce ist daran vor allem relevant, wie Target Print, App und Web in einem saisonalen Kaufanlass zusammenführt. Fast 500 Artikel bilden dabei den Kern des Angebots.

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Wettbewerb mit Amazon Parallel dazu hat Amazon am selben Tag sein Holiday Kids Gift Book gestartet. Die Ausgabe geht in ihr neuntes Jahr und enthält mehr als 600 Spielzeuge und Geschenke, eine illustrierte Geschichte sowie Familienaktivitäten. Während Target vor allem auf App-Nutzung, Social Sharing und Videoinhalte setzt, stellt Amazon die Alexa-Integration heraus. Über eine Partnerschaft mit Readyland können Kinder per Alexa-fähigem Gerät ein interaktives Audioerlebnis mit den Forest-Friends-Figuren nutzen. Amazon ergänzt sein Angebot außerdem um eine kuratierte Top-Spielzeugliste und Shopping-Tools auf Basis von KI. Alexa for Shopping kann etwa Geschenkvorschläge für ein zehnjähriges Kind liefern und durch Nachfragen zu Interessen verfeinern. Amazon Lens wiederum ermöglicht es, ein Produkt aus dem stationären Umfeld oder aus sozialen Medien zu scannen und auf Amazon wiederzufinden. Der Wettbewerb im Spielzeuggeschäft wird damit stärker über Such-, Empfehlungs- und Interaktionsfunktionen geführt. Mehr als 600 Geschenke stehen im Amazon-Katalog. Digitale Dynamik bei Target Targets Vorstoß trifft auf ein wachsendes Onlinegeschäft. Im zweiten Geschäftsquartal 2026 stiegen die Onlineumsätze gegenüber dem Vorjahr um 8,7 Prozent. Damit lagen sie über dem Plus der vergleichbaren Gesamtumsätze von 3,8 Prozent. Die Same-Day-Delivery wuchs im Quartal um mehr als 25 Prozent, während Target rund 30 Prozent mehr Same-Day- und Next-Day-Einheiten erfüllte. Der Konzernumsatz legte im zweiten Quartal um 5,3 Prozent auf 26,7 Milliarden US-Dollar zu. Die Ergebnisse profitierten allerdings von fast einer Milliarde US-Dollar an Zollrückerstattungen, die als Reduzierung der Umsatzkosten verbucht wurden. Besonders stark entwickelte sich die Target-Kategorie Fun101, zu der Spielzeug, Sportartikel und Unterhaltung gehören. Sie erzielte ein zweistelliges vergleichbares Umsatzwachstum und war damit die stärkste Kategorie des Quartals. In den Digital-Commerce-360-Rankings liegt Target auf Platz 5 der Top 1000 und auf Platz 54 im AI-Commerce-Ranking.

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