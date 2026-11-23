Wenn KI-Agenten für Verbraucher suchen, Preise vergleichen und kaufen, droht eine neue Generation digitaler Gatekeeper, analysiert Wiwo.de. Der Agent spare zwar Zeit, aber verschärfe auch den Preisdruck. Setze sich dann bei vielen Nutzern derselbe Agent durch, wachse er zum mächtigen Vermittler heran: Wer verkaufen wolle, müsse dann vor allem den Algorithmus überzeugen. Und der könne ohne Erklärung Anbieter bevorzugen, benachteiligen oder über den Marktzugang entscheiden. Aus dem Ringen um Aufmerksamkeit könne künftig ein Wettbewerb um die Gunst der Maschine entstehen.

Die wettbewerbspolitischen Risiken beginnen jedoch bereits auf der Ebene grundlegender KI-Modelle. Drei Faktoren begünstigen dort Konzentration: Das Training leistungsfähiger Modelle verlangt enorme Investitionen in Rechenzentren, Chips, Daten und Fachkräfte. Ein großer Teil dieser Kosten ist irreversibel, während die Nutzung eines trainierten Modells vergleichsweise niedrige Grenzkosten verursacht. Daraus entstehen starke Größenvorteile , weil erfolgreiche Modelle weltweit an Millionen Nutzer vermarktet werden können.

Setzt sich bei vielen Nutzern derselbe Agent durch, wächst seine Marktmacht. Wer im E-Commerce verkaufen will, müsste dann vor allem die Maschine überzeugen. Ein solcher Vermittler könnte Anbieter bevorzugen, benachteiligen oder über Marktzugang entscheiden, ohne seine Auswahl transparent zu erklären. Aus klassischer Sichtbarkeit würde ein Wettbewerb um algorithmische Empfehlung. Für Händler entstünde damit ein zusätzlicher Engpass zwischen Sortiment, Preis und Kunde.

Der breite Einsatz von KI verschiebt die Wettbewerbslogik in digitalen Märkten. Besonders sichtbar wird das im Handel: Wenn KI-Agenten für Verbraucher suchen, Preise vergleichen und Käufe auslösen, kann daraus eine neue Generation digitaler Gatekeeper entstehen. Der Agent spart Zeit und senkt Suchkosten, erhöht zugleich aber den Druck auf Anbieter. Wiwo.de beschreibt dieses Szenario als Entwicklung, in der Händler weniger um menschliche Aufmerksamkeit konkurrieren als um die Platzierung durch einen Algorithmus.

Warum Konzentration wahrscheinlich, aber kein Automatismus ist

Hinzu kommt eine Rückkopplung aus Nutzerzahlen, Nutzungsdaten, Produktverbesserung und weiterem Wachstum. Große Anbieter profitieren zudem von ihrer vertikalen Integration: Microsoft, Google und Amazon verfügen neben KI-Modellen über Cloud-Infrastruktur, Vertriebskanäle, Betriebssysteme, Produktivitätssoftware und direkte Kundenzugänge. Dadurch lassen sich Modelle besonders effizient in bestehende Ökosysteme einbetten. OECD-Generalsekretär Mathias Cormann warnt zugleich vor negativen Börsenreaktionen, falls sich die milliardenschweren KI-Investitionen nicht rasch rentieren.

Eine vollständige Monopolisierung ist dennoch nicht vorgezeichnet. Effizientere Trainingsverfahren, kleinere spezialisierte Modelle und bessere Algorithmen könnten die Entwicklungskosten deutlich senken. DeepSeek gilt im Input als Beispiel dafür, dass leistungsfähige Modelle auch ohne die Ressourcen der größten US-Technologiekonzerne entstehen können. Zudem spricht die Produktdifferenzierung gegen einen einzigen Gewinner: Für Programmierung, Medizin, juristische Recherche, Wissenschaft oder Kundenkommunikation können unterschiedliche Systeme überlegen sein.

Eine Untersuchung des Industrieökonomen Mert Demirer und weiterer Autoren stützt diese Sicht. Demnach wächst das Angebot kommerziell verfügbarer Modelle stark, die Preise für KI-Inferenz fallen massiv, und kein einzelnes Modell dominiert alle Anwendungsbereiche. Für das Kartellrecht bleibt dennoch ein zentraler Prüfpunkt: Sobald Unternehmen Prozesse, Datenbestände und Anwendungen eng auf ein bestimmtes Modell ausrichten, entstehen Wechselkosten. Je tiefer die Integration, desto schwieriger wird der Anbieterwechsel.

Offene Fragen für Wettbewerb und Handel

Beim Markt für Rechenkapazitäten und KI-Infrastruktur sprechen hohe Fixkosten und Größenvorteile ebenfalls für große Anbieter. Netzwerkeffekte und Wechselkosten dürften dort laut Input jedoch geringer ausfallen, weshalb vorerst wirksamer Wettbewerb möglich bleibt. Anders liegt der Fall bei KI-Agenten im Verbraucheralltag. Dort entscheidet die Schnittstelle zum Kunden darüber, welche Angebote überhaupt sichtbar werden.

Für den Onlinehandel verschiebt sich damit der kritische Zugangspunkt: Preise, Verfügbarkeit und Service bleiben wichtig, doch die Auswahlregel des Agenten kann zur maßgeblichen Instanz werden. Die nächste erwartbare Entwicklung ist daher eine genauere Prüfung, ob KI-Agenten ihre Empfehlungen transparent machen, Anbieter fair behandeln und Wechselmöglichkeiten offenhalten.