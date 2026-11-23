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Shein hat 2025 über seine irische Europa-Gesellschaft Infinite Styles Ecommerce Waren für knapp acht Mrd. Euro an europäische Kunden verkauft, berichtet Irishtimes.com. Der Gesamtumsatz der Gesellschaft sei um 16 Prozent auf 8,2 Mrd. Euro gesunken, der Gewinn nach Steuern von 138 auf 117 Mio. Euro. An Körperschaftsteuer habe Shein in Irland 17,5 Mio. Euro gezahlt. Die Bilanz zeigt damit noch das letzte volle Jahr ohne die Drei-Euro-Pauschale, die die EU seit Juli auf Importpakete bis 150 Euro erhebt.

Shein hat 2025 über seine irische Europa-Gesellschaft Infinite Styles Ecommerce Waren im Wert von knapp acht Milliarden Euro an europäische Kunden verkauft. Das geht aus neuen Konzernabschlüssen hervor, über die Irishtimes.com berichtet. Die Zahlen zeigen die Größenordnung des Shein-Geschäfts in Europa im letzten vollen Jahr vor der neuen Importpauschale der EU. Infinite Styles Ecommerce ist seit 2020 in Irland registriert und fungiert als zentrale europäische Einheit des chinesischen Fast-Fashion-Konzerns. Die Gesellschaft ist zudem Anteilseignerin mehrerer Shein-Handelsfirmen in EU-Ländern wie Frankreich, Deutschland und Belgien. Als Adresse ist der Europa-, Nahost- und Afrika-Sitz von Shein am Grand Canal Dock in Dublin angegeben. Umsatz und Gewinn gehen zurück Der Gesamtumsatz der irischen Gesellschaft lag 2025 bei 8,2 Milliarden Euro. Davon entfielen mehr als 7,9 Milliarden Euro auf Warenverkäufe in Europa. Im Vergleich zum Vorjahr sank der Umsatz um rund 16 Prozent; 2024 hatte Infinite Styles Ecommerce noch 9,8 Milliarden Euro erlöst.

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Auch der Gewinn fiel niedriger aus. Nach Steuern meldete die Gesellschaft für 2025 knapp 117 Millionen Euro, nach 137,6 Millionen Euro im Vorjahr. In Irland zahlte Shein laut den konsolidierten Abschlüssen fast 17,5 Millionen Euro Körperschaftsteuer. Gleichzeitig wuchs die Belegschaft deutlich: Im Jahresdurchschnitt beschäftigte die Gesellschaft 389 Mitarbeitende, nach 254 im Jahr 2024. Neue Importpauschale verändert das Umfeld Die Bilanz ist vor allem deshalb relevant, weil sie noch das letzte volle Geschäftsjahr vor der verschärften Zollregelung abbildet. Bis dahin waren Waren mit einem Wert von weniger als 150 Euro von zusätzlichen Abgaben ausgenommen. Seit Juli erhebt die EU auf entsprechende Importpakete aus Nicht-EU-Ländern eine pauschale Gebühr von drei Euro. Die Reform zielt auf den stark gewachsenen grenzüberschreitenden E-Commerce mit günstigen Direktlieferungen. Nach Angaben der Europäischen Kommission wurden im vergangenen Jahr fast sechs Milliarden niedrigpreisige Sendungen direkt aus Drittstaaten an Verbraucher in der EU verschickt. Besonders im Fokus stehen Anbieter wie Shein und Temu, deren Geschäftsmodelle stark auf große Warenmengen und niedrige Einzelpreise ausgerichtet sind. Shein baut Irland weiter aus Trotz rückläufiger Erlöse stärkt Shein seine Präsenz in Irland. Im Mai eröffnete das Unternehmen im Greenogue Business Park in Rathcoole bei Dublin eine neue E-Commerce-Logistikanlage mit 16.000 Quadratfuß Fläche. Sie soll als regionales Zentrum für Fulfillment und Retourenbearbeitung dienen und unterstreicht die operative Bedeutung des irischen Standorts für die europäische Logistik. Parallel zeigen die Unterlagen ein weiteres Detail der Konzernstruktur. Die zweite große irische Einheit, Infinite Fashion Ecommerce, weitete ihren kumulierten Fehlbetrag im vergangenen Jahr auf 367,2 Millionen Euro aus. Diese Gesellschaft dient als Investmentholding und hält Beteiligungen an mehreren in den USA registrierten Handels- und Investmentgesellschaften innerhalb der Shein-Struktur. Für 2024 waren dort noch Umsätze von 11,53 Milliarden Euro berichtet worden; in den 2025er Unterlagen wurden keine Erlöse ausgewiesen. Shein ist seit September an der Börse in Hongkong notiert. Für Europa markiert der Abschluss 2025 damit eine wichtige Vergleichsbasis: Die nächste Bilanz wird zeigen, wie stark die Drei-Euro-Pauschale auf Importpakete bis 150 Euro die europäischen Shein-Zahlen verändert.

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