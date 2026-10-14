Shopify: KI-Traffic konvertiert 80 Prozent besser als Suche

Besucher, die über KI-Assistenten in Shopify-Shops landen, greifen deutlich öfter zu: Ihre Konversionsrate lag im zweiten Quartal um 80 Prozent über jener aus der organischen Suche, zitiert Channelx.world eine Auswertung von Shopify. Der durchschnittliche Bestellwert liege um 14 Prozent höher. Zudem bringe KI fast doppelt so viele Bestellungen von Neukunden wie andere Kanäle. Der Umsatz über KI entfalle zu drei Vierteln auf Händler, deren Sortiment jenseits der 100 gängigsten Produktkategorien liege.

Die Ergebnisse sind Teil von „The Entrepreneur Effect“, einem neuen globalen Datenhub von Shopify. Er bündelt Plattformdaten, Händler- und Drittanbieterbefragungen sowie wirtschaftliche Modellierungen. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie stark Unternehmertum wächst, wenn digitale Werkzeuge den Aufbau und die Skalierung eines Geschäfts erleichtern. Shopify-Präsident Harley Finkelstein beschreibt diesen Wandel als Entwicklung, bei der Ambition auf Handlungsfähigkeit trifft und der Handel der Zukunft bereits jetzt geschrieben werde.

Besonders relevant ist der Effekt bei Neukunden. KI-Kanäle generierten laut Shopify fast doppelt so viele Bestellungen von neuen Käufern wie andere Kanäle. Auffällig ist zudem die Verteilung der Umsätze: Drei Viertel der über KI vermittelten Verkäufe entfielen auf Händler, deren Sortiment außerhalb der 100 häufigsten Shopify-Produktkategorien liegt. Damit deutet die Auswertung darauf hin, dass KI-gestützte Produktsuche gerade spezialisierten Angeboten mehr Sichtbarkeit verschaffen kann.

Shopify-Daten zeigen, wie stark sich die Rolle von KI im digitalen Handel verschiebt. Besucher, die über KI-Assistenten in Shopify-Shops kommen, kaufen deutlich häufiger: Im zweiten Quartal lag ihre Konversionsrate nach einer von Channelx.world zitierten Shopify-Auswertung 80 Prozent über jener aus der organischen Suche. Auch der Warenkorb fällt größer aus: Der durchschnittliche Bestellwert lag im selben Zeitraum 14 Prozent höher .

Shopify-Ökosystem wächst deutlich

Das wirtschaftliche Gewicht des Shopify-Ökosystems hat laut den vorgelegten Daten stark zugenommen. Händler und Partner auf der Plattform erzeugten im vergangenen Jahr mehr als 1,2 Billionen US-Dollar an globaler Wirtschaftsaktivität. Das entspricht einem Plus von 110 Prozent gegenüber 2022. Gleichzeitig unterstützten Shopify-basierte Unternehmen weltweit rund 9,6 Millionen Arbeitsplätze, ein Anstieg um 193 Prozent seit 2022.

Auch der internationale Handel legt zu. Im Jahr bis zum 30. Juni 2026 erzielten Shopify-Händler grenzüberschreitende Verkäufe von 68,1 Milliarden US-Dollar. Das unterstreicht die wachsende Bedeutung von Auslandsmärkten für Anbieter, die über digitale Kanäle Kunden jenseits ihres Heimatmarkts erreichen. Für Großbritannien weist Shopify im vergangenen Jahr eine Wirtschaftsaktivität von 71,1 Milliarden Pfund sowie 479.000 unterstützte Jobs aus. Die grenzüberschreitenden Verkäufe britischer Unternehmer stiegen um 136 Prozent.

Gründung wird schneller und technischer

Die Daten zeigen außerdem, wie stark Technologie die Eintrittsbarrieren im E-Commerce senkt. Im Jahr 2025 erzielten rund 1,2 Millionen Shops ihren ersten Verkauf auf Shopify, rechnerisch etwa einer alle 26 Sekunden. Seit 2018 hat sich die Zahl der erstmaligen Verkäufer auf der Plattform versiebenfacht. Laut Shopify bauten 78 Prozent der befragten Händler ihre Shops selbst. 2025 installierten Händler 21 Millionen Apps, 19,5 Prozent mehr als im Vorjahr.

Auch die Geschwindigkeit bis zum ersten Geschäftserfolg steigt. Gegenüber 2022 erreichen inzwischen 43 Prozent mehr Shops ihren ersten Verkauf innerhalb eines Tages nach der Anmeldung. Unterstützung durch Sidekick erhöhte zudem den Anteil neuer Händler, die innerhalb von 15 Tagen fünf Bestellungen erreichen, um 8 Prozent. Dr. Gary Dushnitsky von der London Business School ordnet die Entwicklung als grundlegenden Wandel ein: Ein Geschäftsstart habe sich von Monaten auf Stunden verkürzt.

Die Reichweite digitaler Händler wächst parallel. 2025 kauften 186 Millionen Menschen erstmals bei einem Shopify-Händler ein, rund sechs Erstkäufer pro Sekunde. Shopify-Händler erzielten im selben Jahr durchschnittlich mehr als 1 Milliarde US-Dollar Umsatz pro Tag. Der nächste Prüfpunkt bleibt, ob KI-gestützte Zugänge diese höheren Konversions- und Warenkorbwerte über das zweite Quartal 2026 hinaus stabil halten.