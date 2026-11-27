JD.com wirbt zum Black Friday mit Direktversand in 36 Länder um Kunden außerhalb Chinas, berichtet Retail-News.de. Der Mehrheitseigner von MediaMarktSaturn biete bis 30. November Rabatte ab 50 Prozent auf ausgewählte Produkte. Bestimmte Elektronik fliege kostenlos per Luftfracht zu Kunden etwa in den USA, Japan oder Australien, auf manchen Routen in drei Werktagen. In Südostasien wuchte JD.com sogar Möbel und Großgeräte über die Grenze.
JD.com nutzt den Black Friday, um sein internationales Geschäft sichtbarer zu machen. Der chinesische Einzelhändler und neue Mehrheitseigner von MediaMarktSaturn bewirbt über JD Global Sales Lieferungen in 36 Länder, darunter Singapur, Malaysia, Japan, Südkorea, Australien und die USA. berichtet Retail-News.de. Die Aktion läuft bis zum 30. November 2026 und umfasst Rabatte auf ausgewählte Produkte sowie kostenlose Versandoptionen unter bestimmten Bedingungen.
Rabatte und internationale Zustellung
Für ausgewählte Artikel nennt JD.com Preisnachlässe ab 50 Prozent. Im Mittelpunkt stehen vor allem Elektronikprodukte wie E-Reader, Actionkameras, Gaming-Zubehör und Haushaltsgeräte. Bestimmte Elektronikartikel werden per Luftfracht ohne Versandkosten verschickt. Auch Haushaltsbedarf kann bei Erfüllung der jeweiligen Voraussetzungen versandkostenfrei bestellt werden. Für Neukunden kommen je nach Angebot Gutscheine oder Vergünstigungen für die erste Bestellung hinzu.
Die konkrete Auswahl hängt vom Zielland oder der Region ab. Auf einigen internationalen Routen sollen ausgewählte Elektronikartikel bereits nach drei Werktagen eintreffen. Damit rückt JD.com die eigene Logistik als Verkaufsargument in den Vordergrund. Gerade im grenzüberschreitenden Onlinehandel sind Liefergeschwindigkeit, Transparenz und Versandkosten zentrale Faktoren für die Kaufentscheidung.
Möbel und Großgeräte für Südostasien
In südostasiatischen Märkten wie Singapur, Malaysia, Thailand und Vietnam erweitert JD Global Sales das Angebot über klassische Elektronik hinaus. Dort liefert der Händler auch ausgewählte Möbel und Haushaltsgroßgeräte grenzüberschreitend. Für bestimmte Artikel verweist JD.com auf verstärkte Verpackungen und Schutz bei Transportschäden. Als Beispiel nennt das Unternehmen Kunden in Singapur, die bei begrenzter lokaler Verfügbarkeit Luftreiniger über die Plattform bestellt hätten.
Einige Käufer in Singapur und Malaysia berichteten laut JD.com in sozialen Medien von Lieferzeiten zwischen drei und sieben Tagen. Damit adressiert der Händler Märkte, in denen internationale Sortimente, schnelle Zustellung und verlässliche Abwicklung besonders stark miteinander verbunden sind. Welche Lieferoptionen tatsächlich verfügbar sind, bleibt jedoch produkt- und standortabhängig.
Digitale Mehrwertsteuererstattung für Reisende
Parallel spricht JD.com internationale Besucher in China an. In der JD.com-App können Reisende nach Artikeln suchen, für die bei der Ausreise eine Mehrwertsteuererstattung möglich ist. Anspruchsberechtigte Kunden erhalten bei qualifizierten Einkäufen laut Unternehmen bis zu neun Prozent zurück. In Peking können Bestellungen am selben oder am nächsten Tag an Hotels oder vorgesehene Adressen geliefert werden.
Nach eigenen Angaben wickelte JD.com im Mai 2026 die erste Online-Mehrwertsteuererstattung für ausreisende Besucher in China ab. Seitdem wurde das Angebot um papierlose Abwicklung, Zahlungen mit internationalen Bankkarten und digitale Soforterstattung ergänzt. Für Kunden bleiben die konkreten Bedingungen der Aktion bis zum Ende am 30. November 2026 maßgeblich.