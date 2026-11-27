JD.com nutzt den Black Friday, um sein internationales Geschäft sichtbarer zu machen. Der chinesische Einzelhändler und neue Mehrheitseigner von MediaMarktSaturn bewirbt über JD Global Sales Lieferungen in 36 Länder, darunter Singapur, Malaysia, Japan, Südkorea, Australien und die USA. berichtet Retail-News.de. Die Aktion läuft bis zum 30. November 2026 und umfasst Rabatte auf ausgewählte Produkte sowie kostenlose Versandoptionen unter bestimmten Bedingungen.

Rabatte und internationale Zustellung

Für ausgewählte Artikel nennt JD.com Preisnachlässe ab 50 Prozent. Im Mittelpunkt stehen vor allem Elektronikprodukte wie E-Reader, Actionkameras, Gaming-Zubehör und Haushaltsgeräte. Bestimmte Elektronikartikel werden per Luftfracht ohne Versandkosten verschickt. Auch Haushaltsbedarf kann bei Erfüllung der jeweiligen Voraussetzungen versandkostenfrei bestellt werden. Für Neukunden kommen je nach Angebot Gutscheine oder Vergünstigungen für die erste Bestellung hinzu.

Die konkrete Auswahl hängt vom Zielland oder der Region ab. Auf einigen internationalen Routen sollen ausgewählte Elektronikartikel bereits nach drei Werktagen eintreffen. Damit rückt JD.com die eigene Logistik als Verkaufsargument in den Vordergrund. Gerade im grenzüberschreitenden Onlinehandel sind Liefergeschwindigkeit, Transparenz und Versandkosten zentrale Faktoren für die Kaufentscheidung.