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Nach 70 Prozent im Vorjahr nutzen mittlerweile 85 Prozent der Österreicher KI-Dienste, zeigt eine Studie von Handelsverband.at und Google. Für die Kaufrecherche rangiere der KI-Assistent auf Platz vier hinter Google-Suche, Preisvergleichern und Marktplätzen, doch nur gut jeder Achte zähle ihn zu seinen vertrauenswürdigen Quellen. Ein KI-Agent, der ohne Freigabe selbst bestellen könne, komme für 77 Prozent nicht infrage. Wer sich das aber vorstellen könne, verlange vor allem problemlose Rückgabe und Einkäufe nur bei festgelegten Händlern.

KI-Dienste sind in Österreich endgültig im Massenmarkt angekommen. Nach 70 Prozent im Vorjahr nutzen inzwischen 85 Prozent der Österreicher:innen mindestens einen entsprechenden Dienst. Das zeigt der neue AI Readiness Report von Handelsverband und Google Austria in Kooperation mit Reppublika Research & Analytics; Details nennt auch die Studie von Handelsverband.at. Besonders hoch ist die Verbreitung in der Gen Z, wo bereits 94 Prozent KI nutzen. Die grundsätzlich positive Einstellung bleibt mit 41 Prozent nahezu stabil. Auch die Bekanntheit einzelner Tools wächst deutlich. ChatGPT führt das Ranking mit 80 Prozent an, gefolgt von Google Gemini mit 62 Prozent. Meta AI kommt auf 46 Prozent, Microsoft Copilot auf 29 Prozent, Apple Intelligence beziehungsweise Siri AI auf 23 Prozent. Anthropic/Claude erreicht 19 Prozent und verzeichnet laut Studie das stärkste relative Wachstum. Recherche ja, Vertrauen begrenzt Für die Informationssuche vor dem Kauf bleibt Google der wichtigste Kanal: 55 Prozent nennen die Suche unter ihren drei meistgenutzten Quellen. Dahinter folgen Preisvergleichsportale wie Idealo mit 31 Prozent sowie Online-Marktplätze wie Amazon, Zalando oder OTTO mit 30 Prozent. KI-Assistenten liegen bereits auf Platz vier; zusätzlich nutzen 39 Prozent KI-Zusammenfassungen in der Google-Suche für ihre Kaufentscheidung.

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Die breite Nutzung bedeutet jedoch kein uneingeschränktes Vertrauen. Nur 13 Prozent zählen KI-Assistenten zu ihren drei vertrauenswürdigsten Quellen. In der Gen Z liegt dieser Wert mit 23 Prozent höher. Bei Empfehlungen und Beratung verlassen sich die Befragten stärker auf die eigene Einschätzung, unabhängige Tests und Fachmedien, Verkaufspersonal im Geschäft sowie Online-Bewertungen. Chancen für Handel und Filialen Für Händler entsteht damit ein neuer Sichtbarkeitskanal. Wenn KI-Systeme Kaufrecherchen unterstützen, gewinnen aktuelle Preis- und Bestandsdaten an Bedeutung. Laut Google nutzen weltweit bereits mehr als 2,5 Milliarden Menschen pro Monat die „Übersicht mit KI“ und mehr als eine Milliarde den „KI-Modus“. Für den österreichischen Handel kann das relevant werden, wenn Produkte im richtigen Moment auffindbar sind. Besonders wichtig sind verlässliche Informationen zu Preisen und Warenverfügbarkeit. Sechs von zehn Befragten möchten KI nutzen, um verfügbare Produkte im Geschäft zu finden. Davon kann auch der stationäre Handel profitieren, wenn Online-Informationen den Weg in die Filiale erleichtern. Autonome Käufe bleiben ein sensibles Thema Agentic Commerce, also ein Kaufabschluss durch KI ohne finale Freigabe, ist bislang nur für eine Minderheit vorstellbar. Neun Prozent können sich das unter bestimmten Bedingungen vorstellen, weitere elf Prozent vielleicht. Für 77 Prozent kommt das nicht infrage. Als denkbarer Rahmen wird ein maximales Budget von 100 Euro genannt. Für jene, die autonome Käufe grundsätzlich akzeptieren würden, stehen klare Grenzen im Vordergrund: problemlose Rückgabe und Einkäufe nur bei zuvor festgelegten Händlern. Die nächste Entwicklung hängt damit an konkreten Kontrollmechanismen, verlässlichen Händlerdaten und der Frage, ob KI-gestützte Kaufprozesse Vertrauen über die heutigen 13 Prozent hinaus aufbauen.

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