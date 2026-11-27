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Nur 43 Prozent der kleinen und mittleren Online-Händler haben eine Cyberversicherung, zitiert Reuters.com Daten des britischen Versicherers CFC. In der Finanzbranche seien es 81 Prozent. Im November liege die Zahl der Ransomware-Angriffe auf Handel, Freizeitbranche und Gastgewerbe 50 Prozent über dem Monatsdurchschnitt. KI mache Attacken schneller, auch gebe es fast sechsmal so viele offengelegte Schwachstellen wie vor einem Jahr. Eine Extra-Police fürs Black-Friday-Wochenende schließe kaum ein Händler ab, die Branche setze lieber auf Stresstests ihrer Systeme.

Der Black Friday bleibt für den Handel ein Umsatztreiber, entwickelt sich aber zugleich zu einem Stresstest für digitale Widerstandskraft. Nach von Reuters zitierten Daten des britischen Versicherers CFC sind Ransomware-Angriffe auf Handel, Freizeitbranche und Gastgewerbe im November 50 Prozent häufiger als im Monatsdurchschnitt. Besonders kleine und mittlere Online-Händler gehen mit begrenztem Schutz in die umsatzstarke Phase: Nur 43 Prozent verfügen laut CFC über eine Cyberversicherung. In der Finanzbranche liegt der Anteil bei 81 Prozent, im Technologiesektor bei 71 Prozent. Die Belastung trifft eine Branche, deren Erlöse in der Peak Season stark von funktionsfähigen Shops, Warenbeständen, Logistik und Zahlungsprozessen abhängen. CFC-Managerin Lindsey Maher verweist darauf, dass Händler ihre Websites, Lager und Abläufe monatelang auf die Kundenspitzen vorbereiten. Black Friday müsse aber ebenso als Belastungsprobe der Resilienz verstanden werden. Aon-Manager David Molony betont, dass ein Cybervorfall während der Hochsaison rasch von einem operativen Problem zu einem erheblichen finanziellen Schaden werden kann. KI erhöht Tempo und Angriffsfläche Die Bedrohungslage verschärft sich durch KI. Laut Francisco Donoso von Beazley Security beschleunigt sie Angriffe; zugleich sei die Zahl offengelegter Schwachstellen im Vergleich zum Vorjahr fast sechsmal so hoch. Für Unternehmen werde es dadurch schwer, Schritt zu halten. Beazley-Expertin Sydonie Williams sieht im Einsatz künstlicher Intelligenz allerdings auch eine Chance für bessere Abwehrmechanismen.

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Der Handel ist aus mehreren Gründen besonders anfällig: komplexe Lieferketten, große Mengen an Kreditkartendaten und eine extrem hohe Auslastung im Weihnachtsgeschäft erhöhen die Folgen jeder Unterbrechung. Das Beispiel Target zeigt die finanzielle Dimension. Der US-Händler bezifferte die kumulierten Nettokosten nach einem Datenvorfall im Jahr 2013 auf 202 Millionen Dollar; betroffen waren mindestens 40 Millionen Kreditkarten. Versicherungen bleiben die Ausnahme Eine zusätzliche Cyber-Police speziell für das Black-Friday-Wochenende schließen Händler laut Aon in der Regel kaum ab. Stattdessen setzen viele Unternehmen auf Stresstests und technische Härtung ihrer Systeme. Diese Priorität passt zur kurzfristigen Belastung des Geschäfts, lässt aber offen, wie gut kleinere Anbieter finanzielle Folgen eines Ausfalls abfedern können. Der wirtschaftliche Druck bleibt hoch. PwC erwartet, dass Käuferinnen und Käufer in Großbritannien an diesem Black Friday jeweils 235 Pfund ausgeben. Die gesamten Ausgaben sollen dort den höchsten Stand seit 2022 erreichen. Damit fällt die nächste Belastungsprobe auf eine Phase, in der Umsatz, Verfügbarkeit und Cyberabwehr unmittelbar zusammenhängen: November mit 50 Prozent mehr Ransomware-Angriffen als im Monatsdurchschnitt.

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