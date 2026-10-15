Shopify-Händler und -Partner haben laut einer Auswertung des Unternehmens 43,2 Milliarden Euro zur Wirtschaftsaktivität in Deutschland beigetragen. Zudem stützten sie rund 232.000 Arbeitsplätze. Darüber berichtet auch E-Commerce-Magazin.de. Die Zahlen stehen im Kontext einer wachsenden Gründungsdynamik: Im ersten Halbjahr 2026 wurden laut Start-up-Verband und Startupdetector 3.053 Startups neu gegründet. Das waren 52 Prozent mehr als im zweiten Halbjahr 2025 und mehr als im gesamten Jahr 2024.

Digitale Werkzeuge senken Einstiegshürden

Die Auswertung zeigt, wie stark digitale Infrastruktur den Start im E-Commerce prägt. Weltweit gaben 78 Prozent der befragten Shopify-Händler an, ihren Onlineshop selbst aufgebaut zu haben. Auch der Weg zum ersten Verkauf verkürzt sich: Gegenüber 2022 erzielten 43 Prozent mehr Shops ihren ersten Verkauf innerhalb eines Tages nach der Anmeldung. Die Onboarding-Unterstützung durch Sidekick erhöhte den Anteil neuer Händler, die innerhalb von 15 Tagen fünf Bestellungen erreichten, um 8 Prozent.

Parallel wächst der Einsatz zusätzlicher Anwendungen auf der Plattform. 2025 installierten Händler auf Shopify 21 Millionen Apps, ein Plus von 19,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Shopify verweist darauf, dass Technologie den Zeit- und Ressourcenaufwand für Unternehmensgründungen senken könne. Für Händler bedeutet das vor allem: Aufbau, Betrieb und Erweiterung eines Shops lassen sich zunehmend mit standardisierten Werkzeugen abbilden.