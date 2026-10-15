Shopify-Händler in Deutschland haben 43,2 Mrd. Euro zur Wirtschaftsaktivität beigetragen und rund 232.000 Arbeitsplätze gestützt, zitiertt E-Commerce-Magazin.de eine Auswertung der Plattform. Außerdem hätten weltweit 78 Prozent der befragten Händler ihren Shop selbst aufgebaut. Gegenüber 2022 konnten 43 Prozent mehr Shops ihren ersten Verkauf binnen eines Tages nach der Anmeldung erzielen. Der Tagesumsatz aller Shopify-Händler liege im Schnitt bei einer Mrd. Dollar.
Shopify-Händler und -Partner haben laut einer Auswertung des Unternehmens 43,2 Milliarden Euro zur Wirtschaftsaktivität in Deutschland beigetragen. Zudem stützten sie rund 232.000 Arbeitsplätze. Darüber berichtet auch E-Commerce-Magazin.de. Die Zahlen stehen im Kontext einer wachsenden Gründungsdynamik: Im ersten Halbjahr 2026 wurden laut Start-up-Verband und Startupdetector 3.053 Startups neu gegründet. Das waren 52 Prozent mehr als im zweiten Halbjahr 2025 und mehr als im gesamten Jahr 2024.
Digitale Werkzeuge senken Einstiegshürden
Die Auswertung zeigt, wie stark digitale Infrastruktur den Start im E-Commerce prägt. Weltweit gaben 78 Prozent der befragten Shopify-Händler an, ihren Onlineshop selbst aufgebaut zu haben. Auch der Weg zum ersten Verkauf verkürzt sich: Gegenüber 2022 erzielten 43 Prozent mehr Shops ihren ersten Verkauf innerhalb eines Tages nach der Anmeldung. Die Onboarding-Unterstützung durch Sidekick erhöhte den Anteil neuer Händler, die innerhalb von 15 Tagen fünf Bestellungen erreichten, um 8 Prozent.
Parallel wächst der Einsatz zusätzlicher Anwendungen auf der Plattform. 2025 installierten Händler auf Shopify 21 Millionen Apps, ein Plus von 19,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Shopify verweist darauf, dass Technologie den Zeit- und Ressourcenaufwand für Unternehmensgründungen senken könne. Für Händler bedeutet das vor allem: Aufbau, Betrieb und Erweiterung eines Shops lassen sich zunehmend mit standardisierten Werkzeugen abbilden.
KI-Kanäle gewinnen im Handel an Bedeutung
Auch KI wird für den digitalen Handel messbarer. Shopify zufolge erzielten Sitzungen, die zwischen April und Juni 2026 über KI-Empfehlungen auf Shops gelangten, eine um 80 Prozent höhere Conversion-Rate als Sitzungen aus der organischen Suche. Die daraus entstandenen Bestellungen hatten zudem einen um 14 Prozent höheren durchschnittlichen Bestellwert. KI-Kanäle generierten nahezu doppelt so viele Bestellungen von Neukunden wie andere Kanäle.
Bemerkenswert ist die Verteilung der Umsätze: 75 Prozent des über KI-Empfehlungen vermittelten Umsatzes entfielen laut Shopify auf Händler mit Sortimenten außerhalb der 100 häufigsten Produktkategorien der Plattform. Damit deuten die Daten darauf hin, dass KI-Empfehlungen auch kleinere oder spezialisierte Sortimente sichtbarer machen können, sofern sie in den relevanten Such- und Empfehlungskontexten auftauchen.
Globale Reichweite des Shopify-Handels
Die internationalen Plattformdaten unterstreichen die Größe des Ökosystems. Im Jahr 2025 kauften weltweit 186 Millionen Menschen zum ersten Mal bei einem Shopify-Händler ein. Das entspricht im Durchschnitt rund sechs Erstkäufern pro Sekunde. Die Händler erzielten im Jahresdurchschnitt mehr als eine Milliarde US-Dollar Umsatz pro Tag und verschickten Bestellungen an eine Milliarde unterschiedliche Lieferadressen.
Die Angaben zur wirtschaftlichen Aktivität und zu den unterstützten Arbeitsplätzen in Deutschland beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2026. Grundlage ist „The Entrepreneur Effect“, eine Auswertung aus aggregierten Shopify-Plattformdaten, Händlerbefragungen, Drittstudien und ökonomischer Modellierung. Die Euro-Beträge wurden zum Stichtag 30. Juni 2026 mit einem Wechselkurs von 0,87554 umgerechnet.