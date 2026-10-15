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Der Magdeburger Online-Händler X-Trade steckt in einem vorläufigen Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung, berichtet Diebewertung.de. Das 2006 gegründete Unternehmen verkaufe Schuhe, Sport- und Freizeitmode über Tauro.de, SC24.com und Run.de. Zudem übernehme es für Markenhersteller Plattformvermarktung, Marketing und Logistik. Die Geschäftsführung behalte das Steuer, allerdings mit gerichtlich bestelltem Sachwalter.

Die X-Trade GmbH aus Magdeburg befindet sich in einem vorläufigen Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Das Amtsgericht Magdeburg bestellte am 12. August 2026 um 11:10 Uhr Rechtsanwalt Rüdiger Bauch zum vorläufigen Sachwalter. Die Geschäftsführung bleibt damit handlungsfähig und darf das Vermögen weiterhin selbst verwalten. Zugleich steht sie unter gerichtlicher Aufsicht. Über den Fall berichtet auch Diebewertung.de. Ein etablierter Anbieter im digitalen Handel Das 2006 gegründete Unternehmen zählt zu den bekannten E-Commerce-Akteuren in Sachsen-Anhalt. X-Trade verkauft Markenschuhe, Sportbekleidung, Freizeitmode, Accessoires und Lifestyleprodukte über eigene Onlineangebote. Besonders bekannt wurde der Händler durch TAURO.de. Im Jahr 2023 kamen nach Unternehmensangaben SC24.com und run.de hinzu. Damit ist X-Trade seit rund zwei Jahrzehnten im Onlinehandel aktiv und bedient ein Sortiment, das vor allem auf Schuhe, Sport- und Freizeitmode ausgerichtet ist. Neben dem klassischen Warenverkauf erbringt X-Trade Dienstleistungen für Markenhersteller. Dazu gehören die Vermarktung von Produkten über Internetplattformen, Markenentwicklung, digitales Marketing sowie Logistikdienstleistungen. Nach früheren Unternehmensangaben wurden die Logistikflächen über mehrere Jahre auf zuletzt rund 28.000 Quadratmeter ausgebaut. Das Geschäftsmodell verbindet damit eigenen Onlinevertrieb mit Leistungen für andere Markenunternehmen.

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Eigenverwaltung unter gerichtlicher Aufsicht Die angeordnete Eigenverwaltung bedeutet, dass die Geschäftsführung den operativen Kurs zunächst selbst fortführt. Der vorläufige Sachwalter überwacht das Verfahren und die Vermögensverwaltung. Ziel eines solchen Verfahrens ist es, ein wirtschaftlich angeschlagenes Unternehmen unter gerichtlicher Kontrolle zu stabilisieren und mögliche Sanierungsschritte vorzubereiten. Eine erfolgreiche Sanierung ist damit jedoch nicht garantiert. Für Kundinnen und Kunden stellen sich vor allem praktische Fragen: Was geschieht mit laufenden Bestellungen, bereits geleisteten Zahlungen oder möglichen Rückerstattungsansprüchen? Lieferanten und weitere Gläubiger müssen klären, welche Forderungen offen sind und wie diese im weiteren Verfahren behandelt werden. Die konkrete Einordnung hängt vom Verfahrensstand und den jeweiligen Vertragsbeziehungen ab. Zu den Ursachen der wirtschaftlichen Schwierigkeiten, zur Höhe möglicher Verbindlichkeiten und zu den aktuellen Sanierungsaussichten liegen auf Basis der genannten Informationen keine näheren Angaben vor. Auch eine spätere Eröffnung des Insolvenzverfahrens konnte anhand der eingesehenen Informationen nicht bestätigt werden. Bekannt sind dagegen die zentralen Verfahrensdaten: Sitz der X-Trade GmbH ist die Körbelitzer Straße 7 in 39126 Magdeburg, das Unternehmen ist beim Amtsgericht Stendal unter HRB 115136 eingetragen. Als Geschäftsführer werden im Unternehmensimpressum Sascha Rosenau und Thomas Höß genannt. Das Verfahren wird beim Amtsgericht Magdeburg unter dem Aktenzeichen 340 IN 350/26 (381) geführt. Grundlage der vorliegenden Informationen sind der Gerichtsbeschluss vom 12. August 2026, Handelsregisterangaben und die Unternehmensdarstellung der X-Trade GmbH; der redaktionelle Stand ist der 14. Oktober 2026.

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