Die Bertelsmann-Tochter Arvato übernimmt Ekol Logistics in der Türkei, berichtet Ecommercenews.eu. Damit wandern 15 Lager mit 830.000 Quadratmetern in Arvatos Netz, das im Land dann 26 Lager mit 1,2 Mio. Quadratmetern umfasse. Das Unternehmen greife so über den Großraum Istanbul hinaus und gewinne ein landesweites Verteilnetz. Neben Mode, Elektronik und Gesundheitsprodukten öffne der Zukauf die Tür zu Konsumgütern des täglichen Bedarfs.
Arvato baut seine Präsenz in der Türkei deutlich aus: Die Bertelsmann-Tochter übernimmt Ekol Logistics und erweitert damit ihr Netzwerk in einem Markt, der Europa, Asien und den Nahen Osten verbindet. Wie Ecommercenews.eu berichtet, kommen durch den Zukauf 15 Lagerstandorte mit insgesamt 830.000 Quadratmetern Lagerfläche hinzu.
Nach Abschluss der Transaktion würde Arvato in der Türkei über 26 Lager mit zusammen 1,2 Millionen Quadratmetern verfügen. Für den deutschen Anbieter von Supply-Chain-Management, Fulfillment und E-Commerce-Lösungen ist das ein erheblicher Sprung. Bisher war das Unternehmen bereits international an mehr als 100 Standorten vertreten und hatte im vergangenen Jahr sein neuntes Lager in der Türkei eröffnet.
Mehr Reichweite über Istanbul hinaus
Der Zukauf verschiebt Arvatos türkisches Geschäft geografisch. Das Unternehmen gewinnt durch Ekol Logistics ein landesweites Verteilnetz und erweitert seine Präsenz über den Großraum Istanbul hinaus. Damit stärkt Arvato seine Position in einem Markt, der für internationale Lieferketten eine strategische Rolle spielt.
Operativ ergänzt Ekol Logistics das bestehende Geschäft in mehreren Kernbereichen. Arvato verweist auf eine stärkere Position in Mode, Unterhaltungselektronik und Gesundheitslogistik. Zugleich eröffnet die Übernahme den Zugang zu Konsumgütern des täglichen Bedarfs, dem FMCG-Sektor. Damit erweitert sich das Leistungsprofil in Segmenten, die hohe Taktung, Verfügbarkeit und belastbare Distributionsstrukturen verlangen.
Skalierung für komplexere Lieferketten
Arvato begründet die Übernahme mit den wachsenden Anforderungen seiner Kunden. CEO Frank Schirrmeister sagte, Kunden expandierten weiter über Märkte hinweg und müssten zunehmend komplexe Lieferketten steuern. Sie benötigten Logistikpartner, die mitskalieren und Wachstum über Ländergrenzen hinweg unterstützen können.
Die Verbindung von Arvatos internationalem Netzwerk mit der lokalen Plattform von Ekol soll nach Unternehmensangaben neue Wachstumsoptionen schaffen. Genannt werden mehr operative Flexibilität und eine bessere Leistungsfähigkeit der Lieferkette. Für Arvato ist die Türkei dabei ein Standort mit langfristigem Wachstumspotenzial und hoher regionaler Bedeutung für die Logistik.
Abschluss frühestens 2027
Die Übernahme steht noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen. Bis dahin arbeiten beide Unternehmen unabhängig weiter. Wird die Transaktion freigegeben, soll sie in der ersten Jahreshälfte 2027 abgeschlossen werden.