Arvato baut seine Präsenz in der Türkei deutlich aus: Die Bertelsmann-Tochter übernimmt Ekol Logistics und erweitert damit ihr Netzwerk in einem Markt, der Europa, Asien und den Nahen Osten verbindet. Wie Ecommercenews.eu berichtet, kommen durch den Zukauf 15 Lagerstandorte mit insgesamt 830.000 Quadratmetern Lagerfläche hinzu.

Nach Abschluss der Transaktion würde Arvato in der Türkei über 26 Lager mit zusammen 1,2 Millionen Quadratmetern verfügen. Für den deutschen Anbieter von Supply-Chain-Management, Fulfillment und E-Commerce-Lösungen ist das ein erheblicher Sprung. Bisher war das Unternehmen bereits international an mehr als 100 Standorten vertreten und hatte im vergangenen Jahr sein neuntes Lager in der Türkei eröffnet.

Mehr Reichweite über Istanbul hinaus

Der Zukauf verschiebt Arvatos türkisches Geschäft geografisch. Das Unternehmen gewinnt durch Ekol Logistics ein landesweites Verteilnetz und erweitert seine Präsenz über den Großraum Istanbul hinaus. Damit stärkt Arvato seine Position in einem Markt, der für internationale Lieferketten eine strategische Rolle spielt.