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Greater Manchester hat die höchste Dichte an Ebay-Kleinhändlern in Großbritannien und lässt auch London, Paris und Berlin hinter sich, berichtet Channelx.world. Laut „Ebays Small Business Report 2026“ gedeihe der Online-Handel gerade abseits der Wohlstandszentren: 31 der 40 britischen Hochburgen lägen beim BIP pro Kopf unter dem Landesschnitt. London führe zwar beim Wohlstand, lande aber bei der Ebay-Dichte nur auf Rang sechs.

Greater Manchester entwickelt sich laut „Ebays Small Business Report 2026“ zu einem der auffälligsten Zentren für digitalen Kleinhandel in Europa. Die Region weist die höchste Dichte an Ebay-Kleinhändlern in Großbritannien auf und liegt zugleich vor großen europäischen Städten wie London, Paris und Berlin, berichtet Channelx.world. Der Befund verschiebt den Blick auf wirtschaftliche Stärke: Der Onlinehandel wächst besonders dort, wo klassische Wohlstandskennzahlen häufig schwächer ausfallen. Der Report beschreibt ein deutliches Muster. Von den 40 britischen Regionen mit der höchsten Konzentration an Ebay-Kleinunternehmen liegen 31 unter dem nationalen BIP-Schnitt pro Kopf. Greater Manchester steht damit exemplarisch für eine Entwicklung, bei der lokale Unternehmerinnen und Unternehmer digitale Vertriebskanäle nutzen, um aus ihren Gemeinden heraus größere Märkte zu erreichen. London führt zwar beim BIP pro Kopf, kommt bei der Ebay-Dichte aber nur auf Rang sechs. Digitale Gründungsdynamik jenseits der Wohlstandszentren Auch regional zeigt sich eine klare Verschiebung. North West, West Midlands, Yorkshire and the Humber sowie East Midlands belegen die ersten vier Plätze bei der Konzentration von Ebay-Kleinunternehmen. Beim BIP pro Kopf rangieren diese Regionen dagegen nur auf den Plätzen fünf, neun, acht und zehn. Der Report deutet damit auf eine breitere unternehmerische Basis hin, die außerhalb der üblichen wirtschaftlichen Hotspots entsteht und zunehmend durch digitale Plattformen sichtbar wird.

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Greater Manchester wird dabei auch im Kontext lokal gesteuerter Wachstumsstrategien genannt. Die Erfahrungen der Region mit dezentraler, lokal geführter Entwicklung fließen laut Bericht in den weiteren Ansatz der britischen Regierung ein, Wachstum im Land breiter zu verankern. Für Ebay liegt die wirtschaftliche Chance vor allem darin, bereits bestehende kleine Unternehmen beim Ausbau ihrer Reichweite, bei Investitionen, Technologieeinsatz und Beschäftigung vor Ort zu unterstützen. Internationale Reichweite als Wachstumsfaktor Die Daten zeigen zudem, wie stark kleine Ebay-Unternehmen bereits international ausgerichtet sind. 95 Prozent exportierten 2024 und verkauften im Durchschnitt in 18 internationale Märkte. Das entspricht dem Dreifachen der sechs Märkte, die traditionelle britische Exporteure im Schnitt erreichen. Insgesamt erreichten britische Ebay-Kleinunternehmen Kundinnen und Kunden in 215 Ländern und Gebieten. Damit werden Plattformen für viele kleine Anbieter zu einem Weg, geografische Grenzen und Skalennachteile zu überwinden. Besonders relevant ist das für Regionen, die traditionell nicht als wirtschaftliche Zentren gelten, aber über eine aktive Basis digital arbeitender Unternehmen verfügen. Der Zugang zu Auslandsmärkten wird im Report als ein zentraler Hebel beschrieben, um lokale Wertschöpfung und Einkommen zu stärken. Ebay fordert im Vorfeld des britischen Budgets Minister und regionale Bürgermeister auf, kleine Online-Unternehmen stärker in lokale Wachstumspläne einzubeziehen. General Manager Eve Williams verweist auf zusätzliches Potenzial: Steige das Wachstum kleiner und mittlerer Unternehmen jährlich um nur einen Prozentpunkt, könne dies der Wirtschaft bis 2030 rund 320 Milliarden Pfund hinzufügen.

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