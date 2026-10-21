Die Direktvertriebsmarke Quince startet ihre internationale Expansion in Europa. Seit dieser Woche verkauft das Unternehmen aus San Francisco über einen eigenen Online-Shop in Großbritannien. Der britische Markt ist der erste Standort außerhalb der USA und Kanadas, wo Quince seit 2018 aktiv ist. Darüber berichtet Modaes.com unter Verweis auf Unternehmensangaben und Medienberichte.

Europa als nächster Wachstumsschritt

Der Markteintritt in Großbritannien ist Teil einer breiter angelegten Expansion in Europa. Quince plant Büros in London, Madrid und Berlin. Damit will die 2018 gegründete Marke ihre Präsenz außerhalb Nordamerikas ausbauen und näher an neue Märkte rücken. Geführt wird das Unternehmen heute von drei der vier Gründer: Sid Gupta, Sourabh Mahajan und Zunu Mittan. Mitgründerin Becky Mortimer verließ die Gruppe 2021.

Quince positioniert sich als Anbieter von Luxusprodukten zu niedrigeren Preisen. Das Sortiment umfasst nahezu 100 Kategorien. Der Vertrieb erfolgt direkt an Endkunden, ohne klassische Zwischenstufen. Dieses Direct-to-Consumer-Modell soll Lagerkosten senken, den Versand effizienter machen und Preisvorteile ermöglichen. Nach Unternehmensangaben können Kundinnen und Kunden dadurch bis zu 70 Prozent sparen.