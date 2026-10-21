Die Direktvertriebsmarke Quince aus San Francisco verkauft seit dieser Woche über einen eigenen Online-Shop in Großbritannien, berichtet Modaes.com. Es sei ihr erster Markt außerhalb der USA und Kanadas, Büros in London, Madrid und Berlin seien geplant. Quince verkaufe Luxusware aus knapp 100 Kategorien direkt an Endkunden; das drücke Lager- und Versandkosten und spare Käufern bis zu 70 Prozent. Investoren bewerteten Quince im März mit 10,1 Mrd. Dollar, mehr als doppelt so hoch wie 2025.
Die Direktvertriebsmarke Quince startet ihre internationale Expansion in Europa. Seit dieser Woche verkauft das Unternehmen aus San Francisco über einen eigenen Online-Shop in Großbritannien. Der britische Markt ist der erste Standort außerhalb der USA und Kanadas, wo Quince seit 2018 aktiv ist. Darüber berichtet Modaes.com unter Verweis auf Unternehmensangaben und Medienberichte.
Europa als nächster Wachstumsschritt
Der Markteintritt in Großbritannien ist Teil einer breiter angelegten Expansion in Europa. Quince plant Büros in London, Madrid und Berlin. Damit will die 2018 gegründete Marke ihre Präsenz außerhalb Nordamerikas ausbauen und näher an neue Märkte rücken. Geführt wird das Unternehmen heute von drei der vier Gründer: Sid Gupta, Sourabh Mahajan und Zunu Mittan. Mitgründerin Becky Mortimer verließ die Gruppe 2021.
Quince positioniert sich als Anbieter von Luxusprodukten zu niedrigeren Preisen. Das Sortiment umfasst nahezu 100 Kategorien. Der Vertrieb erfolgt direkt an Endkunden, ohne klassische Zwischenstufen. Dieses Direct-to-Consumer-Modell soll Lagerkosten senken, den Versand effizienter machen und Preisvorteile ermöglichen. Nach Unternehmensangaben können Kundinnen und Kunden dadurch bis zu 70 Prozent sparen.
Bewertung steigt deutlich
Der Wachstumskurs zeigt sich auch in der Finanzierung. Im März schloss Quince eine Finanzierungsrunde über 500 Millionen Dollar ab. Die Runde wurde vom bestehenden Investor Iconiq angeführt. Die Bewertung lag danach bei 10,1 Milliarden Dollar. Damit hat sich der Unternehmenswert gegenüber der vorherigen Runde im Jahr 2025 deutlich erhöht. Damals sammelte Quince 200 Millionen Dollar ein und wurde mit 4,5 Milliarden Dollar bewertet.
Auch die Umsatzentwicklung unterstreicht die Dynamik der Marke im E-Commerce. Dem Bericht zufolge erzielte Quince 2025 mehr als eine Milliarde Dollar Umsatz. Seit der Gründung verzeichnete das Unternehmen demnach ein jährliches Wachstum im dreistelligen Prozentbereich. Lokale Quellen berichten zudem, Quince habe im Juli die Marke von zwei Milliarden Dollar beim Umsatz überschritten.
Mit dem Start in Großbritannien prüft Quince nun, wie tragfähig sein Direktvertriebsmodell in Europa ist. Die geplanten Büros in London, Madrid und Berlin markieren die nächsten sichtbaren Schritte der Internationalisierung; als jüngste belegte Kennzahl steht die Bewertung von 10,1 Milliarden Dollar im März.