Flipkart bereitet in Indien den Einstieg in die Essenslieferung vor und testet dafür einen neuen Dienst innerhalb der eigenen App. Nach Informationen von Techinasia.com und Angaben aus dem Umfeld des Unternehmens richtet sich das Angebot direkt gegen die etablierten Anbieter Zomato und Swiggy. Für die Walmart-Tochter wäre der Schritt eine deutliche Erweiterung ihres Kerngeschäfts im E-Commerce und zugleich ein Vorstoß in einen besonders wettbewerbsintensiven Alltagsmarkt.

Testlauf mit eigener App-Fläche

Der neue Service erscheint demnach als eigener Reiter in der Flipkart-App. Nutzerinnen und Nutzer sollen dort Restaurants finden, die entweder über das staatlich unterstützte Open Network for Digital Commerce gelistet sind oder direkt bei Flipkart angebunden wurden. Dieses Netzwerk verbindet Käufer und Verkäufer über Plattformgrenzen hinweg und kann Flipkart helfen, Restaurantangebote schneller verfügbar zu machen.

Für die Auslieferung setzt Flipkart auf Ekart, die eigene Logistiktochter. Damit greift das Unternehmen auf bestehende operative Strukturen zurück, statt ausschließlich externe Zusteller einzubinden. Der interne Test hat nach den vorliegenden Informationen bereits mehr als 8.000 Mitarbeiter erreicht. Das deutet auf eine fortgeschrittene Erprobungsphase hin, auch wenn ein öffentlicher Start bislang nicht offiziell bestätigt wurde.