Der polnische Online-Marktplatz Allegro öffnet seine Plattform für Käuferinnen und Käufer in der Ukraine. Wie Ecommercenews.eu berichtet, startet das Unternehmen dafür keinen lokalen Ableger im Land. Bestellungen aus der Ukraine laufen künftig direkt über Allegro.pl, also über die polnische Website des Konzerns. Für Allegro ist das ein weiterer Schritt in der internationalen Ausrichtung, nachdem der Konzern bereits lokalisierte Marktplätze in Tschechien, der Slowakei und Ungarn betreibt.

Ukraine-Anbindung über Allegro.pl

Die Öffnung betrifft Verkauf und Lieferung in die Ukraine. Händler können entsprechende Käufe über die bestehende Plattform abwickeln, während ukrainische Kundinnen und Kunden Zugang zum Sortiment auf Allegro.pl erhalten. Damit wählt Allegro einen schlanken Markteintritt, der ohne eigenen ukrainischen Marktplatz auskommt. Die operative Grundlage bilden neue Bestimmungen in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Sie regeln Verkäufe und Käufe mit Lieferung in die Ukraine und schaffen einen eigenen Rahmen für diese grenzüberschreitenden Transaktionen.

Besonders relevant ist eine neue Klausel, die den Weiterverkauf nach Russland, Belarus und in von Russland besetzte Gebiete untersagt. Damit verbindet Allegro die Ausweitung seines Geschäfts mit klaren Vorgaben zur weiteren Verwendung der gekauften Waren. Auch das Allegro Buyer Protection Program wurde angepasst. Der Käuferschutz enthält nun eigene Regeln für Ukraine-Bestellungen, wenn Waren dorthin geliefert werden.

Expansion nach Bereinigung des Portfolios

Allegro gilt als größter E-Commerce-Akteur in Polen. Im ersten Halbjahr stieg der GMV der Allegro Group im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 14 Prozent. Das internationale GMV legte im selben Zeitraum sogar um fast 65 Prozent zu. Die Ukraine-Öffnung fällt damit in eine Phase, in der das Auslandsgeschäft deutlich stärker wächst als das Gesamtvolumen der Gruppe.

Zugleich hatte Allegro Anfang des Jahres Aktivitäten in Slowenien und Kroatien verkauft. Das Unternehmen begründete diesen Schritt mit dem Ziel, die finanziellen Ergebnisse zu straffen. Die neue Ukraine-Anbindung zeigt daher keine flächendeckende Ausweitung über eigene Landesplattformen, sondern eine gezielte Nutzung der bestehenden polnischen Infrastruktur. Für den Versand bedeutet das: Verkauf und Lieferung werden über Allegro.pl organisiert, während die zusätzlichen AGB- und Käuferschutzregeln den rechtlichen Rahmen für Lieferungen in die Ukraine setzen.