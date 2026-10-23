Merken Teilen

Klarna lässt Kunden bei angeschlossenen Händlern Auslandsbestellungen ab sofort in ihrer Heimatwährung bezahlen und verzichtet dabei auf gesonderte Wechselgebühren, berichtet Retail-News.de. Den Kurs sehe der Käufer schon vor dem Kaufabschluss. Wer Klarna anbiete, brauche dafür weder neue Schnittstellen noch ausländische Bankkonten oder Gesellschaften; den regulatorischen Papierkram übernehme Klarna. Bei teilnehmenden Händlern sei die Konversionsrate um fünf, der Umsatz um sechs Prozent gestiegen, so Klarna.

Klarna erweitert sein Angebot für grenzüberschreitende Einkäufe um Consumer FX. Die neue Funktion ermöglicht Kunden angeschlossener Händler, internationale Bestellungen in ihrer Heimatwährung zu bezahlen. Laut Retail-News.de verzichtet Klarna dabei auf gesonderte Wechselgebühren. Der umgerechnete Betrag und der angewendete Kurs werden bereits vor dem Kaufabschluss angezeigt und bleiben anschließend in der Klarna-App verfügbar. Für den Onlinehandel adressiert die Funktion ein zentrales Problem internationaler Bestellungen: Unsicherheit über Zusatzkosten und Wechselkurse. Klarna will damit die Transparenz erhöhen und Kaufabbrüche reduzieren. Für einen vollständigen Kostenvergleich bleibt jedoch relevant, welcher Umrechnungskurs tatsächlich verwendet wird. Die Aussage zu fehlenden gesonderten Gebühren ersetzt daher keine Gesamtbetrachtung der Zahlungs- und Transaktionskosten. Weniger Aufwand für Händler Angeschlossene Händler sollen Consumer FX ohne zusätzliche technische Integration nutzen können. Nach Angaben des Unternehmens sind weder neue Schnittstellen noch ausländische Bankkonten oder lokale Gesellschaften erforderlich. Klarna übernimmt außerdem Prozesse zur Offenlegung von Wechselkursen, zur Einholung notwendiger Einwilligungen und zur Einhaltung relevanter Compliance-Vorgaben. Das kann vor allem kleineren Anbietern den Einstieg in Auslandsmärkte erleichtern.

Das Morning Briefing. Kostenlos in Ihr Postfach. Die wichtigsten Nachrichten aus E-Commerce und Handel – werktäglich ab 7 Uhr. E-Mail-Adresse für Newsletter Kostenlos anmelden Jederzeit abbestellbar. Hinweise zum Datenschutz.

Die neue Lösung stärkt zugleich Klarnas Position im internationalen Payment-Geschäft. Das Unternehmen bewegt sich damit über klassische flexible Bezahlmodelle wie Buy now, pay later hinaus. Nach eigenen Angaben erreicht Klarna rund 120 Millionen aktive Verbraucher in 26 Ländern und mehr als 1,2 Millionen aktive Händler. Die Zahl der Händler sei innerhalb eines Jahres um 54 Prozent gestiegen. Erste Zahlen mit Einschränkungen Klarna meldet bei teilnehmenden Händlern eine um fünf Prozent höhere Konversionsrate und ein Umsatzplus von sechs Prozent. Diese Werte sprechen für einen möglichen wirtschaftlichen Effekt einfacher Fremdwährungszahlungen. Sie stammen jedoch ausschließlich vom Unternehmen. Angaben zur untersuchten Händlergruppe, zum Erhebungszeitraum und zur Berechnung wurden nicht veröffentlicht. Der Markttrend unterstützt Klarnas Vorstoß. Das Unternehmen verweist auf eine DHL-Erhebung aus dem Jahr 2026, wonach 70 Prozent der befragten Onlinekäufer auch international bestellen. Gegenüber dem Vorjahr entspreche das einem Anstieg um zehn Prozent. Zudem kaufen 45 Prozent der Befragten mehrmals beziehungsweise mindestens zweimal monatlich bei ausländischen Anbietern ein. Damit wächst der Bedarf an einfacheren internationalen Bezahlprozessen. Für Händler bleiben dennoch weitere Faktoren relevant, darunter Versandkosten, Zollvorgaben, steuerliche Pflichten und grenzüberschreitende Retouren. Ob Consumer FX die gemeldeten Effekte dauerhaft bestätigt, bleibt ein offener Prüfpunkt, solange Details zu Stichprobe, Zeitraum und Methodik fehlen.

Merken Teilen