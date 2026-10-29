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Omnisend, Plattform für E-Mail- und SMS-Marketing, rüstet Online-Händler laut Pressemitteilung vor Black Friday mit neuen Werkzeugen zum Adressensammeln aus. Wer auf Instagram ein vom Händler festgelegtes Stichwort kommentiert oder per Direktnachricht schickt, erhalte prompt die Frage nach seiner E-Mail-Adresse. Wer antwortet, lande im Verteiler. Erstbesucher im Shop sollen Pop-ups mit virtuellen Rubbellosen, Mystery-Boxen und Quizfragen zum Bleiben bewegen. Mails verschicke Omnisend wahlweise zur Ortszeit des Empfängers oder per KI dann, wenn dieser laut bisherigem Verhalten am ehesten öffne, klicke oder kaufe.

Omnisend, eine Plattform für E-Mail- und SMS-Marketing im E-Commerce, führt vor Black Friday/Cyber Monday neue Funktionen ein, mit denen Marken ihre Verteiler schneller ausbauen und Kontakte gezielter ansprechen sollen. Laut Pressemitteilung umfasst das Paket Social Capture für Instagram, gamifizierte Pop-ups unter dem Namen Forms+ sowie neue Versandzeit-Optionen. Ziel ist es, die Aufmerksamkeit der Hochsaison in direkte Kundenkontakte zu überführen und diese über einzelne Aktionszeiträume hinaus nutzbar zu machen. Der Zeitpunkt ist bewusst gewählt: Omnisend verweist auf eigene Forschung, wonach US-Verbraucher in dieser BFCM-Saison 30 Prozent weniger ausgeben wollen als im Vorjahr. Für Händler steigt damit der Druck, aus kurzfristigem Interesse belastbare Beziehungen aufzubauen. Žilvinas Lešinskas, VP of Product and Engineering, beschreibt die neuen Funktionen als Mittel, kurzfristige Nachfrage effizienter in dauerhafte Verbindungen umzuwandeln. Instagram wird zur Quelle für E-Mail-Kontakte Mit Social Capture können Händler ein Stichwort festlegen, das Nutzer auf Instagram kommentieren oder per Direktnachricht senden. Anschließend fragt Omnisend automatisch nach der E-Mail-Adresse. Antwortet der Nutzer mit seiner Adresse, wird er in die Omnisend-Zielgruppe des Händlers aufgenommen. Damit verbindet die Funktion Reichweite auf Social Media mit einem eigenen Verteiler, den Händler unabhängig von der jeweiligen Plattform ansprechen können.

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Omnisend positioniert die Funktion als Brücke zwischen flüchtiger Interaktion und direktem Kundenkontakt. Social-Media-Plattformen bringen Sichtbarkeit, die Beziehung zum Publikum bleibt dort aber an fremde Kanäle gebunden. Social Capture soll dieses Problem verringern, indem ein Kommentar oder eine Nachricht in einen dauerhaften E-Mail-Kontakt überführt wird. Spielerische Pop-ups für Erstbesucher Forms+ erweitert Omnisends Formularangebot um Pop-ups mit Scratch Card, Mystery Box und Quiz. Die Elemente richten sich vor allem an Erstbesucher im Shop und sollen deren Aufmerksamkeit länger binden. Sie ergänzen mehrstufige Formulare, über die Händler Informationen wie E-Mail-Adresse, Geburtstag oder Produktinteressen in bis zu vier Schritten abfragen können. Omnisend verweist dabei auf Erfahrungen mit dem bereits eingesetzten „Wheel of Fortune“-Popup. Dieses habe Besucher laut Unternehmen nahezu doppelt so häufig konvertiert wie einfache Pop-ups. Scratch Card und Mystery Box sollen an diese Wirkung anknüpfen und besonders zur Black-Friday- und Weihnachtssaison zusätzliche Anreize schaffen, ohne die Kontaktgewinnung allein auf Rabatte zu stützen. Versandzeit nach Zeitzone oder Verhalten Die neue Send Time Optimization bietet vier Versandmodi. Händler können E-Mails zur lokalen Uhrzeit jedes Kontakts zustellen lassen oder auf drei durch KI gestützte Varianten setzen. Diese orientieren sich an bisherigen Verhaltensdaten und wählen den Zeitpunkt, zu dem ein Empfänger am ehesten öffnet, klickt oder eine Bestellung aufgibt. Damit erweitert Omnisend das klassische Kampagnenmanagement um eine stärkere Personalisierung beim Versand. Statt nur den Inhalt zu segmentieren, soll auch der Zustellzeitpunkt genauer zum einzelnen Kontakt passen. Für Händler, die rund um BFCM hohe Versandvolumen planen, kann das die Relevanz jeder Nachricht erhöhen und Streuverluste reduzieren. Die Verfügbarkeit ist gestaffelt: Social Capture ist ab sofort für alle Omnisend-Nutzer mit kostenpflichtigem Plan verfügbar. Forms+ gehört zum Pro-Plan. Die KI-gestützten Versandzeitmodi sind im Pro-Plan enthalten oder als Add-on erhältlich.

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