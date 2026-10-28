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59 Prozent der Online-Shopper in den USA und Großbritannien verlassen Shops häufig wegen einer schwachen Suchfunktion, zitiert Certified SEO eine Nosto-Umfrage. Wer fündig werden wolle, brauche oft das Vokabular eines Bibliothekars: 70 Prozent hätten angegeben, nur mit sehr spezifischen Begriffen brauchbare Treffer zu erhalten, 64 Prozent beklagten unpassende Ergebnisse. Die Konkurrenz sitze im Browser-Tab nebenan: 40 Prozent erklärten, KI-Tools wie ChatGPT oder Claude seien bereits hilfreicher als die Suchfunktion vieler Shops.

Schwache Shopsuche wird zum Kaufabbruch-Risiko Eine von Nosto erhobene Umfrage unter Online-Shoppern in den USA und Großbritannien zeigt ein deutliches Problem im E-Commerce. Laut Certified SEO verlassen 59 Prozent der Befragten häufig Shops, wenn die Suchfunktion nicht überzeugt. Damit endet ein Besuch oft, bevor Produktseiten erreicht oder Kaufentscheidungen getroffen werden. Die Kritik richtet sich vor allem gegen die Qualität der internen Suche. 70 Prozent der Befragten gaben an, nur mit sehr spezifischen Suchbegriffen brauchbare Ergebnisse zu erhalten. 64 Prozent bemängelten, dass die angezeigten Treffer nicht zu ihren Suchanfragen passten. Für Händler bedeutet das: Sichtbarkeit in Suchmaschinen reicht allein nicht aus, wenn Besucher im Shop selbst an Navigation, Kategorien oder unpassenden Ergebnissen scheitern. Hinzu kommt ein neuer Vergleichsmaßstab. 40 Prozent der Befragten erklärten, Tools wie ChatGPT oder Claude seien bereits hilfreicher als viele Suchfunktionen im Handel. KI wird damit für Verbraucher zu einer praktischen Alternative, wenn Shops keine verständlichen und relevanten Suchergebnisse liefern. Die Konkurrenz liegt in solchen Fällen nicht weit entfernt, sondern nur im nächsten Browser-Tab.

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SEO muss die Suche im Shop mitdenken Certified SEO leitet aus den Ergebnissen eine klare Aufgabe für SEO-Fachleute ab. Rankings bringen Nutzer auf eine Website, garantieren aber keine erfolgreiche Produktsuche. Damon Burton, Gründer von Certified SEO, betont, dass viele Gespräche im Search Engine Marketing bei Rankings beginnen und dort enden. Aus seiner Sicht ist das zu eng gefasst, wenn Besucher trotz guter Sichtbarkeit keine passenden Produkte finden. Für die Analyse von Online-Shops rücken damit konkrete Prüfpunkte in den Vordergrund. Dazu gehören die interne Suche, die Struktur von Kategorien, die Navigation und die Frage, ob Produktergebnisse zur tatsächlichen Absicht der Nutzer passen. SEO-Beratung kann so über Traffic-Kennzahlen hinausgehen und Hindernisse entlang der gesamten Customer Journey sichtbar machen. Für Händler ist die Umfrage ein Hinweis auf verlorenes Potenzial. Schlechte Sucherlebnisse betreffen nicht nur Komfortfragen, sondern können direkt vor dem Kauf abbremsen. Certified SEO verweist in diesem Zusammenhang auf sein Trainings- und Zertifizierungsprogramm für SEO-Praktiker. Weitere Informationen zu Curriculum, Anforderungen und Anmeldung nennt das Unternehmen auf CertifiedSEO.com. Offen bleibt für Händler vor allem die praktische Prüfung der eigenen Shopsuche: 70 Prozent erwarten bereits mit präzisen Begriffen bessere Treffer.

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