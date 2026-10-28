Rund 5,81 Mrd. Menschen nutzen soziale Netzwerke, knapp 70 Prozent der Weltbevölkerung, zitiert Onlinemarketing.de den Report „Digital 2027“. Für Jüngere sind die Plattformen längst Schaufenster: Fast jeder zweite 16- bis 24-Jährige informiere sich vorrangig dort über Marken und mögliche Käufe. Die meiste Gesamtzeit fließe zu Youtube, doch pro aktivem Account führe Tiktok mit knapp zwei Stunden täglich. Parallel hole die generative KI auf: Die Zahl der monatlichen Nutzer sei binnen eines Jahres um 57 Prozent auf 3,24 Mrd. gestiegen.
Der Report „Digital 2027“ von We Are Social und Meltwater zeigt, wie groß der digitale Alltag inzwischen geworden ist. Laut den ausgewählten Ergebnissen, über die Onlinemarketing.de berichtet, nutzen weltweit rund 5,81 Milliarden Menschen soziale Netzwerke. Das entspricht 69,9 Prozent der Weltbevölkerung. Binnen eines Jahres kamen 151 Millionen Nutzer:innen hinzu, ein Plus von 2,7 Prozent. Zum Vergleich: 6,15 Milliarden Menschen sind online, 5,86 Milliarden besitzen einen Mobilfunkvertrag.
Plattformen prägen Alltag und Kaufentscheidungen
Die Reichweite von Social Media wächst weiterhin, zugleich nimmt die Nutzungszeit zu. Internetnutzer:innen verbringen laut Report durchschnittlich 19 Stunden und 18 Minuten pro Woche in sozialen Medien und auf Online-Videoplattformen. Das sind 3,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Gemessen an der weltweit insgesamt verbrachten Zeit liegt YouTube vorn, gefolgt von WhatsApp und Instagram. Bei der täglichen Nutzungsdauer pro aktivem Account führt dagegen TikTok mit einer Stunde und 55 Minuten.
Für jüngere Zielgruppen sind die Plattformen längst Informationsräume für Konsum und Markenwahrnehmung. 47 Prozent der Internetnutzer:innen zwischen 16 und 24 Jahren informieren sich vorrangig über soziale Netzwerke wie Instagram und Facebook, wenn sie sich für Marken und mögliche Käufe interessieren. Damit werden Feeds, Videos und Community-Formate zu wichtigen Kontaktpunkten für Marketing, Reichweite und Kundenansprache. Für Unternehmen verschiebt sich die Aufmerksamkeit dorthin, wo Nutzer:innen ohnehin Zeit verbringen.
Generative KI wird zur zweiten großen Nutzungswelle
Parallel gewinnt generative KI stark an Bedeutung. Weltweit greifen inzwischen schätzungsweise 3,24 Milliarden Menschen monatlich auf entsprechende Angebote zurück. Das entspricht 38,9 Prozent der Weltbevölkerung. Innerhalb von zwölf Monaten stieg die Zahl der aktiven Nutzer:innen um 57 Prozent, also um rund 1,2 Milliarden Menschen. Marktführer ist laut Report ChatGPT, wobei sich diese Einordnung in der Analyse auf Website-Besuche bezieht.
Andere Angebote holen sichtbar auf. Die Zahl der aktiven Nutzer:innen der mobilen Gemini App von Google hat sich innerhalb eines Jahres vervierfacht. Damit entstehen neben sozialen Feeds weitere digitale Oberflächen, in denen Menschen Informationen suchen, Inhalte verarbeiten und Entscheidungen vorbereiten. Mobbie Nazir von We Are Social beschreibt den Wettbewerb um Aufmerksamkeit angesichts von 5,8 Milliarden Social-Media-Nutzern und KI in den täglichen Gewohnheiten von mehr als einem Drittel der Weltbevölkerung als härter denn je.
Der Report macht deutlich, dass digitale Reichweite, Nutzungsdauer und Informationssuche enger zusammenrücken. Für Marken wird relevanter, in sozialen Feeds und KI-Oberflächen präsent zu sein. Der nächste Prüfpunkt ist, wie sich diese Nutzung weiter verteilt: aktuell stehen 3,24 Milliarden monatliche KI-Nutzer:innen 5,81 Milliarden Social-Media-Nutzer:innen gegenüber.