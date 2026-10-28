Der Report „Digital 2027“ von We Are Social und Meltwater zeigt, wie groß der digitale Alltag inzwischen geworden ist. Laut den ausgewählten Ergebnissen, über die Onlinemarketing.de berichtet, nutzen weltweit rund 5,81 Milliarden Menschen soziale Netzwerke. Das entspricht 69,9 Prozent der Weltbevölkerung. Binnen eines Jahres kamen 151 Millionen Nutzer:innen hinzu, ein Plus von 2,7 Prozent. Zum Vergleich: 6,15 Milliarden Menschen sind online, 5,86 Milliarden besitzen einen Mobilfunkvertrag.

Plattformen prägen Alltag und Kaufentscheidungen

Die Reichweite von Social Media wächst weiterhin, zugleich nimmt die Nutzungszeit zu. Internetnutzer:innen verbringen laut Report durchschnittlich 19 Stunden und 18 Minuten pro Woche in sozialen Medien und auf Online-Videoplattformen. Das sind 3,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Gemessen an der weltweit insgesamt verbrachten Zeit liegt YouTube vorn, gefolgt von WhatsApp und Instagram. Bei der täglichen Nutzungsdauer pro aktivem Account führt dagegen TikTok mit einer Stunde und 55 Minuten.

Für jüngere Zielgruppen sind die Plattformen längst Informationsräume für Konsum und Markenwahrnehmung. 47 Prozent der Internetnutzer:innen zwischen 16 und 24 Jahren informieren sich vorrangig über soziale Netzwerke wie Instagram und Facebook, wenn sie sich für Marken und mögliche Käufe interessieren. Damit werden Feeds, Videos und Community-Formate zu wichtigen Kontaktpunkten für Marketing, Reichweite und Kundenansprache. Für Unternehmen verschiebt sich die Aufmerksamkeit dorthin, wo Nutzer:innen ohnehin Zeit verbringen.