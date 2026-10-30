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Marktguru stellt Nutzern seiner Prospekt-App in Deutschland und Österreich laut Pressemitteilung einen KI-Chatbot zur Seite, der Angebote mit tatsächlich gezahlten Preisen abgleicht. Grundlage seien Prospekte mit rund 90 Prozent Marktabdeckung im Lebensmittel- und Konsumgüterhandel sowie rund 620.000 Kassenbons, die Nutzer monatlich einreichen. Der Bot beantworte Fragen per Text, Sprache oder Foto – etwa vom Kühlschrankinhalt – mit Angeboten in der Nähe, Rezepten und Vorratstipps.

Marktguru erweitert seine Prospekt-App in Deutschland und Österreich um den KI-gestützten Einkaufsberater „Frag den Guru“. Laut Pressemitteilung steht der Chatbot ab sofort in der kostenlosen App für Android und iOS zur Verfügung. Er soll Nutzer:innen bei der Einkaufsplanung unterstützen, indem er aktuelle Angebote, Rezepte, Vorratstipps und Cashback-Hinweise bündelt. Der zentrale Unterschied zu allgemeinen Chatbots liegt in der Datenbasis: Marktguru verknüpft Prospektpreise aus dem Lebensmittel- und Konsumgüterhandel mit tatsächlich gezahlten Preisen aus Kassenbons. Das Unternehmen erfasst nach eigenen Angaben Angebote mit rund 90 Prozent Marktabdeckung im LEH- und FMCG-Bereich in Deutschland und Österreich. Hinzu kommen monatlich rund 500.000 eingereichte Kassenbons aus Deutschland und 120.000 aus Österreich. Einkaufsberatung auf Basis von Angeboten und Kassenbons „Frag den Guru“ ist ein Sprachmodell mit direktem Zugriff auf die Datenbanken von marktguru. Nutzer:innen können Fragen per Text oder Sprache stellen und Fotos hochladen, etwa vom Kühlschrankinhalt oder einer handgeschriebenen Einkaufsliste. Der Bot antwortet mit konkreten Spartipps, verweist auf passende Angebote in der Nähe und verlinkt bei Bedarf direkt in den jeweiligen Prospekt.

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Bei vielen Produkten nennt der Chatbot zusätzlich Preise, die die marktguru-Community zuletzt bezahlt hat. Diese Werte dienen als Orientierung, um einen Angebotspreis besser einordnen zu können. Die Empfehlungen richten sich nach der Postleitzahl, die in den App-Einstellungen hinterlegt ist. Damit werden Angebote im jeweiligen Umkreis priorisiert, statt allgemeine Preisangaben ohne lokalen Bezug auszugeben. Zum Funktionsumfang gehören außerdem Vorschläge für Vorratskäufe und Rezepte aus der marktguru-App. Wenn für benötigte Zutaten passende Angebote vorliegen, kann der Chatbot diese direkt einbeziehen. Auch laufende Cashback-Aktionen werden berücksichtigt, einschließlich Hinweisen zu Gültigkeit und Einlösebedingungen. Damit verbindet marktguru Angebotskommunikation, Community-Daten und App-Service in einem einheitlichen Einkaufsdialog. Auch Support-Anlaufstelle in der App Neben der Einkaufsplanung soll der Chat auch Fragen zur Nutzung der App beantworten. Nutzer:innen können sich etwa bei der Navigation helfen lassen oder Rückfragen zu Cashback-Aktionen stellen. Wenn ein Anliegen im Chat nicht gelöst werden kann, lässt sich direkt daraus ein Ticket erstellen. Anschließend übernimmt das Support-Team die persönliche Bearbeitung. Marktguru-CEO Patrick Dainese ordnet die Funktion als Schritt in der täglichen Einkaufsplanung ein. Künstliche Intelligenz komme dort zunehmend an, müsse aber konkrete Informationen zum Handel vor Ort liefern. Bei marktguru würden aktuelle Angebotsdaten mit Hunderttausenden Kassenbons zusammengeführt, um den Einkauf einfacher zu machen. Marktguru positioniert sich als Anbieter von Shopper-Marketing-Lösungen und Betreiber einer reichweitenstarken Smart-Shopping-App im deutschsprachigen Raum. Über die Integration in das Vermarktungsportfolio der Seven.One Media GmbH verweist das Unternehmen auf ein Multiscreen-Mediaangebot mit bis zu 60 Millionen Konsument:innen monatlich. „Frag den Guru“ ist seit dem 29. Oktober 2026 in der aktuellen Version der marktguru-App verfügbar.

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