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Die Weimarer Bio-Marke J.Kinski hat zum 31. Oktober ihren Betrieb eingestellt, berichtet FR.de. Seit dem 1. Oktober laufe das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Betreiberin Mosaik Tree GmbH; der Online-Shop habe Ausverkauf gemeldet. Bekannt war die Manufaktur für Knochen-, Ramen- und Phở-Brühen, gelistet in Bio-Supermärkten und in Rossmanns Online-Shop. Als Ursachen nennen die Gründer Terminverzug, Technikpannen, personelle Fehlgriffe und einen gestohlenen Autoklaven zum Sterilisieren.

Die Weimarer Bio-Marke J.Kinski stellt ihren Geschäftsbetrieb ein. Wie FR.de berichtet, wurde das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Betreiberin Mosaik Tree GmbH am 1. Oktober 2026 eröffnet. Eine Fortführungslösung fand sich nicht. Der Betrieb endet zum 31. Oktober 2026, der Online-Shop ist nach einem Ausverkauf geschlossen. Aus für eine Bio-Manufaktur mit treuer Kundschaft J.Kinski war seit 2002 am Markt und hatte sich mit Bio-Knochenbrühen, Ramen- und Phở-Brühen sowie Gemüsebrühen, Würzsaucen, Chili-Toppings und Gewürzmischungen etabliert. Die Produkte waren laut Bericht unter anderem bei Bio-Supermärkten wie Alnatura und Denns gelistet sowie im Online-Shop von Rossmann erhältlich. Auf Instagram folgten der Marke rund 32.000 Menschen, was die Bindung einer treuen Kundschaft zeigt. Die Gründer Jörg und Yvonne erklärten auf der Firmen-Website, sie hätten in den vergangenen Monaten gemeinsam mit dem Team um die berufliche Zukunft gekämpft. Es habe Gespräche gegeben, Optionen seien geprüft worden, doch am Ende sei keine tragfähige Lösung gefunden worden. Den Mitarbeitenden wurden nach Unternehmensangaben Kündigungen ausgehändigt. Bestellungen im Online-Shop waren noch bis zum 25. Oktober 2026 möglich, zuletzt meldete der Shop den vollständigen Ausverkauf.

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Verkettung von Problemen belastet das Unternehmen Als Gründe für das Scheitern nennt das Unternehmen mehrere Belastungen: Terminverzug, technische Schwierigkeiten, personelle Fehlgriffe und hoher wirtschaftlicher Druck. Hinzu kam der Diebstahl eines Autoklaven, einer Anlage zur Sterilisation von Lebensmitteln. Die Gründer kommentierten diesen Vorfall mit den Worten: „Kannste dir nicht ausdenken.“ In Summe entstand offenbar eine Lage, die sich wirtschaftlich nicht mehr auffangen ließ. Auf der Website zieht das Gründerduo ein ernüchtertes Fazit: Man sei traurig, erschöpft und müsse erst begreifen, dass nach all den Jahren Schluss sein solle. Zugleich verweist das Team auf eine besondere gemeinsame Geschichte. Auch in den sozialen Netzwerken fiel die Reaktion emotional aus. Auf Social Media schrieb J.Kinski: „Uns fehlen die Worte. Unser Betrieb wird geschlossen.“ In den Kommentaren äußerten Kundinnen und Kunden Bedauern und hoben einzelne Produkte wie Chili Crunch, Mango Drop und die Brühen hervor. Vorangegangene Rettung reichte nicht aus Bereits 2024 war J.Kinski in ein vorläufiges Insolvenzverfahren geraten. Damals wurde die Marke noch von der Goodvenience.BIO GmbH betrieben. Durch die Übertragung an einen Investor konnte der Fortbestand zunächst gesichert werden. Mit der nun eröffneten Insolvenz der Mosaik Tree GmbH endet die Marke jedoch endgültig. Die Schließung reiht sich in weitere wirtschaftliche Turbulenzen der Lebensmittel- und Konsumgüterbranche ein, in der zuletzt auch der Bio-Getränkehersteller Kloster Kitchen finanzielle Schieflage meldete. Für J.Kinski ist der Ausstieg damit konkret terminiert: Der Shop nahm nur bis zum 25. Oktober 2026 Bestellungen an, der Geschäftsbetrieb endet zum 31. Oktober 2026.

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