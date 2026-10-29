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Eine Online-Händlerin aus Markranstädt darf ihre Mitarbeiter am Buß- und Bettag nicht einsetzen: Das Verwaltungsgericht Leipzig hat ihre Klage gegen die Landesdirektion Sachsen abgewiesen, berichtet Ad-Hoc-News.de. Die Firma liefere Kfz-Teile bundesweit binnen 24 Stunden und fürchte Umsatzeinbußen und abspringende Geschäftspartner, weil der Feiertag nur in Sachsen gelte. Das Gericht habe auf das Arbeitszeitgesetz verwiesen: Ausnahmen seien für Bereiche wie Feuerwehr und Rettungsdienst gedacht. Genügten Lieferversprechen als Grund, könne bald jeder Großversender Feiertagsarbeit einfordern.

Das Verwaltungsgericht Leipzig hat die Klage einer Online-Händlerin aus Markranstädt gegen die Landesdirektion Sachsen abgewiesen. Das Unternehmen darf seine Mitarbeitenden am Buß- und Bettag nicht einsetzen. Wie Ad-Hoc-News.de berichtet, verwies das Gericht auf das Arbeitszeitgesetz und bestätigte den engen Rahmen für Ausnahmen von der Feiertagsruhe. Der Fall betrifft einen bundesweit tätigen Händler für Kfz-Teile, der mit eigenen Kurieren arbeitet und seinen Kunden eine Lieferung binnen 24 Stunden zusagt. Weil der Buß- und Bettag nur in Sachsen ein gesetzlicher Feiertag ist, sah sich das Unternehmen gegenüber Wettbewerbern aus anderen Bundesländern benachteiligt. Es machte Umsatzeinbußen und operative Probleme geltend und verwies auf das Risiko, wichtige Geschäftspartner zu verlieren. Das Gericht folgte dieser Argumentation nicht. Nach den Vorgaben des Arbeitszeitgesetzes ist Beschäftigung an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen grundsätzlich untersagt. Ausnahmen kommen nur bei besonderen Verhältnissen in Betracht, etwa wenn ein erweiterter Geschäftsverkehr zwingend erforderlich ist. Privilegierte Bereiche sind nach der gerichtlichen Einordnung vor allem Dienste wie Feuerwehr und Rettungswesen, deren Einsatz für die öffentliche Versorgung unverzichtbar ist.

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Für den gewerblichen E-Commerce reicht ein wirtschaftliches Interesse dagegen nicht aus. Auch ein verbindliches Lieferversprechen, selbst im bundesweiten Wettbewerb, begründet nach der Entscheidung keinen Anspruch auf Feiertagsarbeit. Das Gericht stellte damit klar, dass Servicezusagen im Distanzhandel die gesetzlichen Schutzregelungen nicht verdrängen. Würden solche Gründe genügen, könnten nach Einschätzung des Gerichts auch große Versender wie Amazon oder Otto vergleichbare Genehmigungen verlangen. Der gesetzliche Feiertagsschutz würde dadurch erheblich geschwächt. Signal für Versandhandel und Logistik Die Entscheidung ist besonders relevant für Unternehmen, deren Geschäftsmodell auf kurzer Lieferzeit und eng getakteter Logistik beruht. Regionale Feiertagsunterschiede können zwar wirtschaftliche Folgen haben, sie tragen nach der Leipziger Entscheidung aber keine Ausnahme vom Beschäftigungsverbot. Damit bleibt die Schwelle für Sondergenehmigungen hoch, auch wenn Wettbewerber in anderen Bundesländern am selben Tag regulär arbeiten. Das Urteil reiht sich in eine Linie früherer Verfahren ein, in denen Versandhändler und Call-Center mit ähnlichen Anliegen überwiegend gescheitert sind. Für Arbeitgeber im Versand- und Onlinehandel bedeutet das: Betriebsabläufe, Lieferzusagen und Personalplanung müssen Feiertage in Sachsen einpreisen. Ein pauschaler Verweis auf Kundenversprechen oder drohende Geschäftseinbußen genügt nicht. Der Fall wurde laut Mitteldeutschem Rundfunk am 27. Oktober 2026 berichtet.

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