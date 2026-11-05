Die Revolve Group hat ihren Umsatz im dritten Quartal um 20 Prozent auf 356 Mio. Dollar gesteigert, berichtet Fashionnetwork.com. Beim Gewinn hält der Online-Händler aus Los Angeles nicht Schritt: Der Überschuss sei um 27 Prozent auf 15,5 Mio. Dollar geschrumpft. Der Auslandsumsatz sei mit 22 Prozent etwas stärker gewachsen als das US-Geschäft. Im Oktober habe der Umsatz um einen Wert im mittleren Zehnerbereich angezogen, allerdings gegenüber einem Vorjahresmonat mit nur einstelligem Wachstum.
Die Revolve Group meldet für das dritte Quartal 2026 ein kräftiges Umsatzwachstum. Wie Fashionnetwork.com berichtet, stieg der Konzernumsatz des in Los Angeles ansässigen Online-Händlers um 20 Prozent auf 356 Mio. Dollar. Das Wachstum erstreckte sich über beide Segmente, Revolve und Fwrd, sowie über die US- und Auslandsmärkte. Beim Ergebnis fiel die Entwicklung schwächer aus: Der Nettogewinn sank im Jahresvergleich um 27 Prozent auf 15,5 Mio. Dollar.
Wachstum über Segmente und Märkte hinweg
Im am 30. September abgeschlossenen Quartal erzielte Revolve mit seiner gleichnamigen Marke einen Umsatz von 306,8 Mio. Dollar. Das Segment Fwrd kam auf 49,2 Mio. Dollar. Beide Bereiche legten damit um 20 Prozent zu. Auf dem US-Markt wuchs der Konzernumsatz ebenfalls um 20 Prozent auf 277,4 Mio. Dollar. International fiel das Plus mit 22 Prozent auf 78,6 Mio. Dollar etwas stärker aus.
Die Entwicklung unterstreicht die anhaltende Dynamik der US-amerikanischen E-Commerce-Plattform, die stark auf Mode, Markeninszenierung und digitale Kundenbindung ausgerichtet ist. Mitgründer und Co-CEO Mike Karanikolas verwies auf einen Anstieg der aktiven Kunden um 18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Nach Unternehmensangaben beschleunigte sich das Wachstum damit bereits zum vierten Quartal in Folge.
Investitionen in Marke, Retail und Partnerschaften
Revolve führt die Umsatzdynamik auch auf Investitionen in Markenaufbau, stationäre Präsenz und Kooperationen zurück. Genannt werden unter anderem die Eröffnung von Revolve Los Angeles, die erste Ausgabe des Revolve-Magazins, das Joint Venture mit Donatella Versace sowie erweiterte Partnerschaften mit Kendall Jenner und Dwyane Wade. Im September eröffnete Revolve zudem eine erste permanente Filiale in Florida in der Aventura Mall und setzte damit seine Expansion im stationären Handel fort.
Diese Schritte sind Teil einer Omnichannel-Strategie, mit der Revolve digitale Reichweite und physische Kontaktpunkte enger verzahnt. Co-CEO Michael Mente betonte, dass Kundenbindung und Umsatzwachstum die Stärke der Marken widerspiegelten. Zugleich verweist das Unternehmen auf längerfristige Investitionen, die eine Grundlage für künftiges profitables Wachstum schaffen sollen.
Ausblick mit stärkerem Oktober, aber höherer Vergleichsbasis
Für den Start in das laufende vierte Quartal meldet Revolve weiteres Wachstum. Im Oktober sei der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr im mittleren Zehnerprozentbereich gestiegen. Im Oktober 2025 hatte das Plus lediglich im mittleren einstelligen Bereich gelegen. Für November und Dezember weist der Konzern jedoch auf eine anspruchsvollere Vergleichsbasis hin, da das Umsatzwachstum im vierten Quartal des Vorjahres bereits bei 10 Prozent lag.
Auch bei der Bruttomarge wird Revolve etwas optimistischer. Das bisherige Ziel für das Gesamtjahr 2026 von 53,5 bis 54 Prozent wurde angehoben. Erwartet wird nun eine Bruttomarge von 53,9 bis 54 Prozent.