Die Revolve Group meldet für das dritte Quartal 2026 ein kräftiges Umsatzwachstum. Wie Fashionnetwork.com berichtet, stieg der Konzernumsatz des in Los Angeles ansässigen Online-Händlers um 20 Prozent auf 356 Mio. Dollar. Das Wachstum erstreckte sich über beide Segmente, Revolve und Fwrd, sowie über die US- und Auslandsmärkte. Beim Ergebnis fiel die Entwicklung schwächer aus: Der Nettogewinn sank im Jahresvergleich um 27 Prozent auf 15,5 Mio. Dollar.

Wachstum über Segmente und Märkte hinweg

Im am 30. September abgeschlossenen Quartal erzielte Revolve mit seiner gleichnamigen Marke einen Umsatz von 306,8 Mio. Dollar. Das Segment Fwrd kam auf 49,2 Mio. Dollar. Beide Bereiche legten damit um 20 Prozent zu. Auf dem US-Markt wuchs der Konzernumsatz ebenfalls um 20 Prozent auf 277,4 Mio. Dollar. International fiel das Plus mit 22 Prozent auf 78,6 Mio. Dollar etwas stärker aus.

Die Entwicklung unterstreicht die anhaltende Dynamik der US-amerikanischen E-Commerce-Plattform, die stark auf Mode, Markeninszenierung und digitale Kundenbindung ausgerichtet ist. Mitgründer und Co-CEO Mike Karanikolas verwies auf einen Anstieg der aktiven Kunden um 18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Nach Unternehmensangaben beschleunigte sich das Wachstum damit bereits zum vierten Quartal in Folge.