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Shopify hat seinen Umsatz im dritten Quartal um 32 Prozent auf 3,74 Mrd. Dollar gesteigert, berichtet Retail-News.de. Noch steiler sei der Betriebsgewinn geklettert: um 66 Prozent auf 568 Mio. Dollar. Der freie Cashflow habe um 61 Prozent auf 816 Mio. Dollar zugelegt. Über die Plattform seien Waren im Wert von 119 Mrd. Dollar gelaufen, knapp 30 Prozent mehr als im Vorjahr. Für das Schlussquartal rechne der Konzern erneut mit einem Umsatzplus von gut 30 Prozent.

Shopify hat im dritten Quartal 2026 sein hohes Wachstumstempo gehalten und zugleich die Profitabilität deutlich verbessert. Der kanadische E-Commerce-Technologiekonzern steigerte den Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 32 Prozent auf 3,742 Milliarden US-Dollar, berichtet Retail-News.de. Auf währungsbereinigter Basis lag das Wachstum ebenfalls bei 32 Prozent. Im Vorjahresquartal hatte Shopify 2,844 Milliarden US-Dollar erlöst. Plattformvolumen wächst kräftig Auch das Handelsvolumen über die Shopify-Infrastruktur legte stark zu. Der Bruttowarenwert, also das Gross Merchandise Volume, erreichte im Quartal 119,145 Milliarden US-Dollar. Ein Jahr zuvor waren es 92,013 Milliarden US-Dollar gewesen. Damit wuchs das GMV um rund 29,5 Prozent und zeigt eine deutlich höhere Aktivität der angeschlossenen Händler. Shopify-Präsident Harley Finkelstein verwies auf die Rolle der Plattform für bestehende Handelsmodelle und neue digitale Vertriebskanäle. Dazu zählen unter anderem zusätzliche digitale Kontaktpunkte sowie Handel über KI-gestützte Anwendungen. Die Entwicklung stützt damit sowohl die eigenen Erlöse von Shopify als auch das Transaktionsvolumen der Händler auf der Plattform.

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Profitabilität steigt schneller als der Umsatz Besonders stark fiel der Zuwachs beim operativen Ergebnis aus. Der Betriebsgewinn stieg von 343 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal auf 568 Millionen US-Dollar. Das entspricht einem Plus von rund 66 Prozent. Die operative Marge erhöhte sich rechnerisch von etwa 12,1 auf 15,2 Prozent. Der Bruttogewinn legte von 1,391 Milliarden auf 1,781 Milliarden US-Dollar zu. Damit erreichte Shopify ein Wachstum von rund 28 Prozent in dieser Kennzahl. Die Zahlen zeigen, dass das Unternehmen sein Geschäftsvolumen ausweiten konnte, während die operativen Kosten langsamer stiegen. Free Cashflow und wiederkehrende Erlöse legen zu Beim freien Cashflow meldete Shopify ebenfalls eine deutliche Verbesserung. Der Free Cashflow stieg von 507 Millionen auf 816 Millionen US-Dollar. Das entspricht einem Plus von rund 61 Prozent. Die Free-Cashflow-Marge verbesserte sich von 18 auf 22 Prozent. Finanzvorstand Jeff Hoffmeister wertet diese Entwicklung als Hinweis auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Geschäftsmodells. Zusätzlich erhöhten sich die monatlich wiederkehrenden Umsätze. Der Monthly Recurring Revenue lag Ende September 2026 bei 230 Millionen US-Dollar. Ein Jahr zuvor hatte Shopify 193 Millionen US-Dollar ausgewiesen. Der Anstieg um rund 19 Prozent unterstreicht die Bedeutung abonnementbasierter Angebote innerhalb der Plattform. Für das Schlussquartal 2026 erwartet Shopify erneut ein Umsatzwachstum von mehr als 30 Prozent. Damit bleibt der nächste Prüfpunkt die Frage, ob die Kombination aus hohem Handelsvolumen, steigender Marge und wachsendem Free Cashflow auch im vierten Quartal anhält.

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