Estée Lauder hat im ersten Geschäftsquartal den Umsatz um 6,7 Prozent auf 3,7 Mrd. Dollar gesteigert und die Jahresprognose angehoben, berichtet Digitalcommerce360.com. Statt drei bis fünf Prozent organischem Wachstum peile der Kosmetikkonzern nun vier bis 5,5 Prozent an. Online wachse das Kosmetikunternehmen im hohen einstelligen Bereich, in Asien-Pazifik sogar zweistellig. Parallel weite es seine Präsenz auf Plattformen aus: Auf Amazon seien es inzwischen 13 Marken in 17 Märkten, auf Tiktok Shop 15 Marken in elf Märkten.
Estée Lauder ist mit spürbarem Wachstum in das Geschäftsjahr 2027 gestartet und hebt nach dem ersten Quartal die Erwartungen an. Der Kosmetikkonzern steigerte den Umsatz im Quartal bis 30. September um 6,7 Prozent auf 3,7 Milliarden Dollar, berichtet Digitalcommerce360.com. Statt eines organischen Wachstums von drei bis fünf Prozent rechnet das Unternehmen für das Gesamtjahr nun mit vier bis 5,5 Prozent. Als Gründe nennt Estée Lauder eine verbesserte Profitabilität, eine stärkere Online-Nachfrage und Fortschritte bei der laufenden Transformation.
Onlinegeschäft wächst breit über Regionen hinweg
Besonders dynamisch entwickelte sich der digitale Vertrieb. Konzernchef Stéphane de La Faverie sprach im Investorencall von hohem einstelligen Wachstum im Onlinegeschäft. In Asien-Pazifik legten die Verkäufe zweistellig zu, während die drei übrigen Regionen jeweils hohe einstellige Zuwächse erzielten. In den beiden größten Märkten USA und China wuchs Estée Lauder nach eigenen Angaben online mehr als doppelt so schnell wie die jeweilige Branche.
Die Zahlen zeigen, wie stark der Konzern seine Reichweite über digitale Kanäle ausbaut. Auf Amazon ist Estée Lauder inzwischen mit 13 Marken in 17 Märkten vertreten. Auf Tiktok Shop umfasst die Präsenz 15 Marken in elf Märkten. Zum Onlineumsatz zählen Verkäufe über eigene Marken-Websites, E-Commerce-Angebote von Handelspartnern sowie Drittplattformen. Damit wird der digitale Vertrieb zu einem zentralen Hebel für Wachstum, insbesondere in Asien und im Travel Retail.
Asien und Travel Retail stützen die neue Prognose
Neben dem Plattformgeschäft verweist Estée Lauder auf Erfolge im Reiseeinzelhandel. Auch die Infrastruktur in Asien wurde erweitert: Im Juli eröffnete ein neues Fulfillment-Center in der chinesischen Provinz Hainan. Es soll die Versorgung in einem für Beauty-Marken wichtigen Reise- und Shoppingmarkt verbessern. Trotz der angehobenen Prognose bleibt das Management vorsichtig und verweist auf geopolitische sowie makroökonomische Unsicherheiten.
Digital investiert der Konzern weiter in seine technische Basis. Estée Lauder nutzt Shopify als Plattform und hat den Einsatz im vergangenen Quartal für die Marken M·A·C und Clinique auf Brand-Websites in den USA und Großbritannien ausgeweitet. Auch erste freistehende M·A·C-Stores in beiden Märkten wurden angebunden. Finanzchef Akhil Shrivastava stellte dabei schnellere Prozesse, höhere Produktivität und bessere Kundenerlebnisse in den Vordergrund.
Mehr Plattformen, mehr Daten, mehr Geschwindigkeit
Zusätzlich arbeitet Estée Lauder mit Profound zusammen, einer Plattform für KI-gestütztes Marketing. Sie soll globale Einblicke liefern, wie Marken auf KI-Plattformen erscheinen. Im Ranking von Digital Commerce 360 wird Estée Lauder auf Platz 42 der Top-1000-Datenbank geführt. In den AI Commerce Rankings von Digital Commerce 360 und ReFiBuy steht das Unternehmen auf Rang 310.
Für das laufende Geschäftsjahr bleibt damit vor allem die Entwicklung des digitalen Vertriebs maßgeblich. Die Messpunkte sind klar: organisches Umsatzwachstum von vier bis 5,5 Prozent, Onlinewachstum im hohen einstelligen Bereich und eine Plattformpräsenz von 13 Marken auf Amazon sowie 15 Marken auf Tiktok Shop.