Estée Lauder ist mit spürbarem Wachstum in das Geschäftsjahr 2027 gestartet und hebt nach dem ersten Quartal die Erwartungen an. Der Kosmetikkonzern steigerte den Umsatz im Quartal bis 30. September um 6,7 Prozent auf 3,7 Milliarden Dollar, berichtet Digitalcommerce360.com. Statt eines organischen Wachstums von drei bis fünf Prozent rechnet das Unternehmen für das Gesamtjahr nun mit vier bis 5,5 Prozent. Als Gründe nennt Estée Lauder eine verbesserte Profitabilität, eine stärkere Online-Nachfrage und Fortschritte bei der laufenden Transformation.

Onlinegeschäft wächst breit über Regionen hinweg

Besonders dynamisch entwickelte sich der digitale Vertrieb. Konzernchef Stéphane de La Faverie sprach im Investorencall von hohem einstelligen Wachstum im Onlinegeschäft. In Asien-Pazifik legten die Verkäufe zweistellig zu, während die drei übrigen Regionen jeweils hohe einstellige Zuwächse erzielten. In den beiden größten Märkten USA und China wuchs Estée Lauder nach eigenen Angaben online mehr als doppelt so schnell wie die jeweilige Branche.

Die Zahlen zeigen, wie stark der Konzern seine Reichweite über digitale Kanäle ausbaut. Auf Amazon ist Estée Lauder inzwischen mit 13 Marken in 17 Märkten vertreten. Auf Tiktok Shop umfasst die Präsenz 15 Marken in elf Märkten. Zum Onlineumsatz zählen Verkäufe über eigene Marken-Websites, E-Commerce-Angebote von Handelspartnern sowie Drittplattformen. Damit wird der digitale Vertrieb zu einem zentralen Hebel für Wachstum, insbesondere in Asien und im Travel Retail.