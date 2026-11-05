Twint erweitert seine App um eine neue Funktion für Rechnungen: Schweizer Nutzerinnen und Nutzer können Rechnungen mit QR-Code ab sofort direkt in der App bezahlen. Das berichtet ITMagazine.ch unter Berufung auf Twint. Die neue Option heißt Twint Rechnung und basiert auf dem etablierten Swiss-QR-Code-Standard. Damit wird die App um einen Baustein im Payment erweitert, ohne dass Unternehmen ihre bestehenden Abläufe für Rechnungen anpassen müssen.

Rechnungen per QR-Code oder Button in die App übernehmen

Kern der Funktion ist die Zahlung von Rechnungen mit QR-Code über die Twint App. Kundinnen und Kunden scannen den Code und können den Zahltermin innerhalb der Zahlungsfrist selbst festlegen. Bei digitalen Rechnungen steht zusätzlich ein Rechnungsbutton zur Verfügung. Unternehmen können diesen Button laut Twint etwa in E-Mails, auf Websites oder in Apps integrieren. Ein Fingertipp genügt, um die Rechnung direkt in die Twint App zu übernehmen und dort zu begleichen.

Als weitere Möglichkeit nennt Twint eine Upload-Funktion in der App. Darüber lässt sich eine Rechnung hochladen und anschließend bezahlen. Die Funktion deckt damit sowohl Papier- als auch digitale Rechnungen ab. Für Nutzer entsteht ein zentraler Zahlungsweg in der bereits vorhandenen App; für Rechnungssteller kommt eine zusätzliche Bezahlmöglichkeit hinzu, die sich in bestehende Prozesse einfügen soll.

Keine Umstellung der Rechnungsprozesse nötig

Twint betont, dass die neue Lösung auf dem Swiss-QR-Code-Standard aufsetzt. Dadurch können Unternehmen Rechnungen weiterhin wie gewohnt auf Papier oder digital bereitstellen. Twint Rechnung ergänzt diese Kanäle als zusätzliche Zahlungsoption. Laut Twint-CEO Markus Kilb können Nutzer ihre Rechnungen direkt in der App begleichen und den Zahlungszeitpunkt selbst wählen; Unternehmen erhielten zugleich eine Bezahlmöglichkeit, die sich nahtlos integrieren lasse.

Die Einführung fügt sich in mehrere Erweiterungen der Twint App ein. Zuletzt hatte der Anbieter unter anderem integrierte Einkaufslisten angekündigt. Für 2027 ist außerdem eine Direktlastschrift-Lösung für wiederkehrende Rechnungen geplant. Twint Rechnung ist seit dem 4. November 2026 verfügbar.