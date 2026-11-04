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Klarna baut die Zusammenarbeit mit dem niederländischen Zahlungsdienstleister Mollie aus und erhält so Zugang zu 350.000 Händlern in 26 Märkten, berichtet Boerse-Express.com. Im Paket stecke ein verbessertes Streitfallmanagement samt Fremdwährungsfunktionen für Kunden, nutzbar über jede Mollie-Anbindung von API bis Plug-in. Wer Klarna bereits über Mollie anbietet, erhalte die Neuerungen automatisch. Ein neuer Händler könne Komplettzahlung, drei zinsfreie Raten oder Finanzierung binnen Minuten freischalten, ohne Entwicklungsaufwand und Zusatzvertrag.

Klarna erweitert die Zusammenarbeit mit dem niederländischen Zahlungsdienstleister Mollie und gewinnt damit einen breiteren Zugang zum europäischen Handel. Über Mollies Plattform sollen Klarna-Funktionen künftig bei 350.000 Händlern in 26 Märkten verfügbar werden. Für den Payment-Anbieter ist die Partnerschaft ein Hebel, um Reichweite über eine bestehende Infrastruktur auszubauen, statt einzelne Händler jeweils separat anzubinden. Mehr Funktionen über bestehende Mollie-Anbindungen Der erweiterte Vertrag umfasst unter anderem ein verbessertes Streitfallmanagement sowie Fremdwährungsfunktionen für Verbraucher. Die Leistungen sollen über sämtliche Mollie-Integrationen nutzbar sein: per direkter API, über eine gehostete Bezahlseite und über Plug-ins aus dem Partnerökosystem. Händler, die Klarna bereits über Mollie anbieten, erhalten die Neuerungen automatisch über ihre vorhandene Anbindung. Neue Händler können laut Unternehmensangaben binnen Minuten Klarna-Zahlarten aktivieren. Dazu zählen die vollständige Zahlung beim Kauf, drei zinsfreie Raten sowie Finanzierungsangebote. Ein zusätzlicher Entwicklungsaufwand oder ein separater Vertrag mit Klarna soll dafür nicht nötig sein. Damit adressiert die Kooperation besonders wachsende Händler, die internationale Bezahloptionen anbieten wollen, ohne ihre Checkout-Struktur umfangreich umzubauen.

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Skalierung über Partnerplattformen Mollie deckt nach der Übernahme von GoCardless sämtliche EWR-Märkte ab. Klarna profitiert von dieser Reichweite, weil die erweiterten Funktionen über eine Plattform in 26 Märkten verfügbar gemacht werden können. Klarna-Manager David Sykes beschreibt das Modell als einfache und skalierbare Form der Zusammenarbeit: eine Integration, ein Vertrag und globale Reichweite ab dem ersten Tag. Auch Mollie betont den Nutzen für kleinere und mittlere Unternehmen. Produktchef Rogier Schoute verweist darauf, dass Händler über ihre bestehende Anbindung auf Funktionen zugreifen können, die sonst eher größeren Marktteilnehmern vorbehalten sind. Für Klarna fügt sich der Schritt in eine Reihe jüngerer Aktivitäten ein, bei denen Enterprise-Kunden, Währungsfunktionen und Airline-Partnerschaften stärker in den Fokus gerückt sind. Die Kooperation ergänzt diese Ausrichtung um Breite im E-Commerce. Finanzielle Wirkung bleibt offen Konkrete finanzielle Details nennen die Unternehmen nicht. Auch Angaben zu erwarteten Umsatzbeiträgen fehlen. Damit bleibt zunächst offen, wie stark sich der Ausbau der Partnerschaft auf Klarnas Geschäftszahlen auswirkt. Sichtbar werden mögliche Effekte frühestens in den nächsten Quartalsberichten, deren Termin nach Angaben aus dem Bericht bereits angekündigt wurde. Die Kooperation zeigt vor allem, wie Klarna seine Expansion über Plattformpartner beschleunigt. Der unmittelbare operative Mehrwert liegt in der einfachen Aktivierung zusätzlicher Zahlungsarten, automatischen Updates für Bestandskunden und der technischen Abdeckung über API, gehostete Bezahlseite und Plug-in-Ökosystem. Der nächste Prüfpunkt bleibt die Frage, ob sich der Zugang zu 350.000 Mollie-Händlern in den kommenden Quartalszahlen messbar niederschlägt.

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