Der vor wenigen Wochen gestartete Marktplatz easyShop aus der Easy-Markenfamilie bindet Klarna in 19 europäischen Märkten in den Checkout ein, berichtet Channelx.world. Wer dort einkauft, könne sofort zahlen, den Betrag in drei zinsfreie Raten aufteilen oder ihn ebenfalls zinsfrei erst nach 30 Tagen begleichen. Für easyShop stehe mit Black Friday und Weihnachten die erste Hochsaison an; BNPL lande also rechtzeitig vor dem Ansturm an der Kasse.

easyShop erweitert Checkout vor der Peak Season

Der vor wenigen Wochen gestartete Marktplatz easyShop aus der Easy-Markenfamilie bindet Klarna in den Checkout ein. Wie Channelx.world berichtet, ist der Bezahldienst ab sofort in 19 europäischen Märkten verfügbar. Kundinnen und Kunden können ihre Einkäufe direkt bezahlen, den Betrag in drei zinsfreie Raten aufteilen oder die Zahlung zinsfrei um 30 Tage verschieben.

Für easyShop kommt die Integration zu einem strategisch wichtigen Zeitpunkt. Der neue Online-Marktplatz steht vor seiner ersten großen Handelssaison mit Black Friday und Weihnachten. Gerade in dieser Phase kann ein flexibler Checkout für Käuferinnen und Käufer ein zusätzlicher Anreiz sein, während Verkäufer ihre Angebote vor einem großen Publikum platzieren wollen. easyShop positioniert die Klarna-Anbindung deshalb als Baustein für mehr Auswahl, einfachere Kaufentscheidungen und eine höhere Abschlusswahrscheinlichkeit im Warenkorb.

Drei zinsfreie Zahlungsoptionen

Das neue Payment-Angebot umfasst drei Varianten: „Pay in Full“ für die sofortige Zahlung, „Pay in 3“ für drei zinsfreie Teilzahlungen und „Pay in 30“ für die Begleichung nach einem Monat. Nach Angaben der Beteiligten sind alle drei Optionen ohne Zinsen angelegt. Damit setzt easyShop im Checkout auf transparente Auswahl statt auf ein einziges Standardverfahren.

Cas Paton, Gründer und CEO von OnCommerce, der Plattform hinter easyShop, ordnet die Partnerschaft als Teil des Markenversprechens ein. Die Easy-Markenfamilie wolle Dinge einfacher und zugänglicher machen. Klarna solle Kundinnen und Kunden mehr Freiheit beim Bezahlen geben und zugleich Verkäufer dabei unterstützen, eine der wichtigsten Handelsphasen des Jahres zu nutzen. Black Friday werde dabei zunehmend auch über die Frage geprägt, wie flexibel Käufer ihren Einkauf finanzieren können.

Auch Klarna betont den Wahlgedanken. Alex Rohloff, Interim UK & Ireland Country Lead bei Klarna, verweist auf klare Laufzeiten und die Möglichkeit, je nach Bedarf sofort, in drei Raten oder nach 30 Tagen zu zahlen. Für easyShop ist die Integration damit ein früher Ausbau der Plattformfunktionalität nach dem Launch. Verkäufer können sich laut Mitteilung weiterhin registrieren, um ihre Produkte rechtzeitig vor Black Friday zu platzieren; verfügbar ist Klarna auf easyShop bereits jetzt in 19 europäischen Märkten.