Fineco meldet Rekordmonat und bereitet den Deutschland-Start vor

Die italienische Digitalbank Fineco hat ihren Wachstumskurs im Oktober deutlich beschleunigt. Das Institut gewann 25.800 Neukunden und erreichte damit nach eigenen Angaben einen Rekordwert. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Zuwachs von gut einem Drittel, berichtet Reuters.com. Parallel stiegen die Zuflüsse um 28 Prozent auf rund 1,7 Milliarden Euro. Der starke Kundenzuwachs zeigt, dass Fineco im italienischen Markt weiter an Dynamik gewinnt.

Für die Ertragsqualität bleibt jedoch relevant, wohin das neue Geld fließt. Laut Bericht landet ein großer Teil der Mittel im Depot. Die für Banken lukrativere Vermögensverwaltung profitiert damit weniger stark als das reine Anlagegeschäft. Fineco wächst also sichtbar, muss die neuen Kundenbeziehungen aber stärker in margenträchtigere Produkte überführen, wenn sich der Zuwachs voll im Ergebnis niederschlagen soll.

Quartalszahlen stützen den Wachstumskurs

Auch die jüngsten Geschäftszahlen fallen robust aus. Im dritten Quartal legte der Umsatz um 14 Prozent auf 372 Millionen Euro zu. Der Nettogewinn stieg um 15,6 Prozent. Damit verbindet Fineco steigende Kundenzahlen mit operativem Wachstum. Die Zahlen geben der Bank Rückenwind für die weitere Expansion, auch wenn die Zusammensetzung der Zuflüsse weiterhin ein wichtiger Prüfpunkt bleibt.

Strategisch rückt nun Deutschland in den Fokus. Anfang 2027 will Fineco mit einer Anlageplattform in den deutschen Markt eintreten, berichtete Reuters bereits im März. Für den Markteintritt spricht die aktuelle Wachstumsdynamik: Rekord-Neukunden, steigende Zuflüsse und eine verbesserte Quartalsleistung liefern belastbare Ausgangsdaten. Offen bleibt, wie schnell Fineco außerhalb Italiens ausreichende Sichtbarkeit aufbauen kann und ob die Bank auch in Deutschland Kundengelder stärker in die Vermögensverwaltung lenkt. Der nächste konkrete Meilenstein ist der geplante Start der Anlageplattform Anfang 2027.