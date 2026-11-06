Mehr als die Hälfte der Unternehmen in Deutschland hat seine Homeoffice-Möglichkeiten seit der Corona-Hochphase zurückgefahren. Das zeigt eine Umfrage des Bitkom unter mehr als 600 Unternehmen. 39 Prozent haben mobiles Arbeiten reduziert, 17 Prozent haben es vollständig abgeschafft. Gleichzeitig bleibt Homeoffice für viele Beschäftigte Teil des Arbeitsalltags: 54 Prozent der Unternehmen ermöglichen derzeit mobiles Arbeiten oder Arbeiten von zu Hause.

Die Ergebnisse machen deutlich, wie unterschiedlich Betriebe mit flexiblen Arbeitsmodellen umgehen. 77 Prozent geben an, Tätigkeiten im Unternehmen zu haben, die sich grundsätzlich mobil oder im Homeoffice erledigen lassen. Wo Homeoffice angeboten wird, wählen 29 Prozent ein besonders flexibles Modell ohne feste Zahl an Tagen. 17 Prozent erlauben mehrere Tage pro Woche, 20 Prozent einen Tag pro Woche. Bei 3 Prozent ist Homeoffice seltener als einmal wöchentlich möglich.

Größere Unternehmen setzen häufiger auf flexible Regeln

Die Unternehmensgröße prägt die Ausgestaltung spürbar. Bei Betrieben mit 20 bis 99 Beschäftigten lassen 28 Prozent ihre Mitarbeitenden flexibel entscheiden, an wie vielen Tagen sie mobil arbeiten. Bei 100 bis 499 Beschäftigten sind es 34 Prozent, bei Unternehmen ab 500 Beschäftigten 41 Prozent. Damit zeigt sich: Je größer ein Betrieb ist, desto eher werden flexible Homeoffice-Regeln etabliert.