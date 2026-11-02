Die USA bleiben für die deutsche Wirtschaft ein zentraler Handelspartner und Lieferant digitaler Lösungen. Zugleich ist das Vertrauen vieler Firmen in die politische Verlässlichkeit der Vereinigten Staaten deutlich belastet. Laut einer Umfrage des Bitkom anlässlich der US-Zwischenwahlen am 3. November halten 59 Prozent der Unternehmen die USA derzeit eher nicht oder überhaupt nicht für einen verlässlichen Partner Deutschlands.

Die repräsentative Befragung unter 602 Unternehmen ab 20 Beschäftigten zeigt damit eine deutliche Skepsis gegenüber der politischen Zusammenarbeit. 25 Prozent bewerten die USA als eher nicht verlässlich, 34 Prozent sogar als überhaupt nicht verlässlich. Dem stehen 24 Prozent gegenüber, die die USA als eher verlässlich einschätzen, sowie 14 Prozent, die sie für sehr verlässlich halten.

Hohe Abhängigkeit bei digitalen Technologien

Besonders sichtbar wird die enge Verflechtung bei digitalen Leistungen. Von den Firmen, die digitale Technologien und Leistungen aus den USA beziehen, fühlen sich 87 Prozent abhängig. Fast die Hälfte dieser Gruppe, 47 Prozent, spricht sogar von einer starken Abhängigkeit. Damit ist die wirtschaftliche Bedeutung der USA für digitale Infrastruktur, Software und Plattformen weiterhin sehr hoch.