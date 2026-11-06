MercadoLibre bleibt im dritten Quartal auf Wachstumskurs, muss dafür aber spürbare Belastungen bei der Profitabilität hinnehmen. Der lateinamerikanische E-Commerce- und Fintech-Konzern erzielte im Zeitraum Juli bis September einen Nettogewinn von 448 Mio. Dollar und lag damit unter den von Analysten erwarteten 476 Mio. Dollar, wie Reuters.com berichtet. Gegenüber dem Vorjahr stieg der Gewinn dennoch um rund sechs Prozent. Damit kehrte MercadoLibre nach drei Quartalen mit Rückgängen wieder in die Gewinnzone des Wachstums zurück.

Ausbau der Kapazitäten drückt die Marge

Die Hauptbelastung kam aus höheren Ausgaben für Logistik, Kapazitäten und Marketing. MercadoLibre erhöhte die Fulfillment-Kapazität im Vergleich zum Vorquartal um etwa 20 Prozent. Im Vorjahreszeitraum hatte der Ausbau bei rund zehn Prozent gelegen. Das Unternehmen bereitet sich damit auf große Aktionszeiträume wie den Black Friday und das Weihnachtsgeschäft vor. Finanzchef Martin de los Santos erklärte, in einer Phase des Kapazitätsaufbaus entstünden die Kosten, bevor die zusätzlichen Umsätze sichtbar würden.

Die operative Marge fiel dadurch von knapp zehn Prozent im Vorjahr auf 6,3 Prozent. Analysten hatten laut LSEG mit etwa sieben Prozent gerechnet. Zusätzlich belasteten höhere Kosten für kostenlosen Versand, vor allem nach Expansionen in Argentinien und Brasilien. Steigende Spritpreise erhöhten den Kostendruck weiter. MercadoLibre reagierte darauf mit höheren Versandgebühren für Händler.