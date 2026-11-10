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Die britische Elektronikmarke Comet ist nach 14 Jahren zurück, berichtet Channelx.world. Filialen und eigenes Lager spare sich der Neustart allerdings: Die 1933 gegründete Marke stehe nun über einem reinen Online-Marktplatz, auf dem 2.500 Händler mehr als eine Mio. Produkte anbieten, vom Fernseher bis zur Spielkonsole. Comet war laut Theguardian.com bis zur Insolvenz 2012 mit bis zu 250 Filialen eine der bekanntesten Traditionsmarken im britischen Elektronikhandel.

Die britische Elektronikmarke Comet kehrt nach langer Pause zurück. Wie Channelx.world berichtet, startet die 1933 gegründete Traditionsmarke nach 14 Jahren wieder am Markt. Anders als früher setzt Comet jedoch nicht auf Filialen oder ein eigenes Warenlager. Der Neustart erfolgt als reiner Online-Marktplatz für elektrische Geräte, Technik und Haushaltsprodukte. Comet war bis zur Insolvenz 2012 eine feste Größe im britischen Elektronikhandel. Laut Theguardian.com betrieb das Unternehmen zeitweise bis zu 250 Filialen. Viele britische Haushalte verbanden die Marke mit dem Kauf von Fernsehern, Waschmaschinen, Spielkonsolen oder Computern. An diese Bekanntheit knüpft der neue Auftritt an: Die schwarze und orange Markenidentität bleibt erhalten, das Geschäftsmodell wurde vollständig auf den heutigen Online-Einkauf ausgerichtet. Marktplatz statt Filialnetz Zum Start bündelt Comet nach eigenen Angaben Produkte von 2.500 Händlern. Das Sortiment umfasst mehr als eine Million Artikel, darunter Fernseher, Smartphones, Computer, Gaming-Produkte, Kameras, Küchengeräte und weitere Haushaltselektronik. Damit positioniert sich Comet als spezialisierter Marktplatz für Geräte, die im Alltag angeschlossen, genutzt oder ersetzt werden.

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Das Modell unterscheidet sich deutlich vom früheren stationären Händler. Comet hält keine eigenen Bestände und tritt damit nicht als direkter Wettbewerber der angeschlossenen Verkäufer auf. Jeder Verkauf auf der Plattform entfällt auf einen Händler oder eine Marke, die über Comet Zugang zu britischen Kundinnen und Kunden erhalten. CEO Cas Paton beschreibt den Ansatz als Versuch, Vertrauen, Auswahl und Reichweite unter einem bekannten Namen zusammenzuführen. Ambitionierter Relaunch mit Investition Der Neustart wird von einer Investition von 10 Millionen Pfund getragen. Comet will sich damit erneut als relevante Adresse für Tech und elektrische Geräte im Vereinigten Königreich etablieren. Langfristig nennt das Unternehmen das Ziel, ein Geschäft mit einem Volumen von 1 Milliarde Pfund aufzubauen. Die Marke setzt dabei auf ihre hohe Wiedererkennung und auf ein Sortiment, das über viele Händler und Marken hinweg skaliert werden kann. Für Anbieter im Elektronikmarkt eröffnet der Relaunch einen zusätzlichen Vertriebskanal unter einer bekannten britischen Marke. Comet nimmt nach eigenen Angaben weitere Verkäufer auf und baut das Sortiment vor dem ersten wichtigen Handelszeitraum seit dem Neustart aus. Der nächste Prüfpunkt wird sein, ob Markenbekanntheit, Marktplatzmodell und Händlerbasis im Peak Trading Period ausreichend Nachfrage erzeugen.

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