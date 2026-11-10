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Beim niederländischen Marktplatz Bol stagniert der Eigenhandel, die Partnerhändler legen dagegen weiter zu, berichtet Ecommercenews.eu. Laut Quartalsbericht der Konzernmutter Ahold Delhaize stiegen die Online-Umsätze von Drittanbietern im dritten Quartal um 7,9 Prozent auf 787 Mio. Euro und damit über die übrigen Online-Umsätze inklusive Bols Eigenhandel. Und das mit weniger Mitspielern: Seit dem Höchststand Mitte 2023 schrumpfte die Partnerzahl um ein Sechstel auf rund 43.100.

Bol wächst vor allem über Partnerhändler Beim niederländischen Marktplatz Bol verschiebt sich das Wachstum deutlich in Richtung Drittanbieter. Während der Eigenhandel stagniert, legen die Partnerverkäufe weiter zu, wie Ecommercenews.eu berichtet. Laut Quartalsbericht der Konzernmutter Ahold Delhaize erreichten die Online-Umsätze von Drittanbietern im dritten Quartal 787 Mio. Euro. Das entspricht einem Plus von 7,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Damit lagen die Partnerumsätze erstmals klar über den übrigen Online-Umsätzen, die Ahold Delhaize mit 773 Mio. Euro ausweist. In dieser Kategorie enthalten sind unter anderem Bols eigener Onlinehandel, Provisionen aus Partnerverkäufen sowie Online-Umsätze von Etos und Gall & Gall. Das Wachstum fiel hier mit 0,7 Prozent deutlich schwächer aus. Der Lebensmittel-Onlinehandel, vor allem Albert Heijn, wird separat ausgewiesen. Weniger Verkäufer, höhere Drittanbieterumsätze Auffällig ist die Entwicklung, weil Bol mit weniger Partnern auskommt. Zur Spitze Mitte 2023 meldete die Plattform rund 52.000 angeschlossene Händler. Aktuell nennt Bol 43.095 Partner zum 30. Juni 2026. Das entspricht einem Rückgang um 17 Prozent beziehungsweise etwa einem Sechstel. Dennoch wachsen die Drittanbieterumsätze schneller als der Eigenhandel.

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Der Trend hält bereits länger an. Seit fünf Quartalen steigen die Partnerumsätze stärker als die sonstigen Online-Umsätze. Seit Jahresbeginn liegen sie auch absolut darüber. In den ersten neun Monaten wuchsen die Online-Umsätze der Partner um 7,6 Prozent, während die übrigen Online-Umsätze um 1,3 Prozent zulegten. Für Online-Marktplätze zeigt sich damit ein struktureller Schwerpunktwechsel: Bol gewinnt vor allem über das Marktplatzgeschäft an Dynamik. Konsumdruck und Lieferprobleme bremsen das Tempo Ahold Delhaize verweist seit drei Quartalen auf finanziellen Druck bei niederländischen Verbrauchern. Kundinnen und Kunden greifen demnach häufiger zu günstigeren Produkten aus dem Bol-Sortiment. Zusätzlich belastete in den ersten beiden Quartalen der starke Vorjahresvergleich. Im jüngsten Bericht nennt der Konzern außerdem Probleme mit einem Logistikpartner. Gemeint ist der Cyberangriff auf Ceva Logistics, der im August Lieferungen aus einem Distributionszentrum in Waalwijk störte. Solche operativen Störungen treffen Bol in einer Phase, in der das Gesamtwachstum spürbar nachlässt. Ahold Delhaize weist für die europäischen Online-Verbraucherumsätze außerhalb des Supermarktgeschäfts, die weitgehend von Bol geprägt sind, in den ersten neun Monaten ein Plus von 4,4 Prozent aus. Im Vorjahreszeitraum lag der Wert bei 8,7 Prozent. Die Wachstumsrate hat sich damit nahezu halbiert. Marktführung bleibt, Abstand zum Wachstum schrumpft Bol gilt seit Jahren als führender Onlineanbieter in den Niederlanden und Belgien. Laut ECDB konnte das Unternehmen seinen Vorsprung gegenüber Amazon im Heimatmarkt im vergangenen Jahr ausbauen. Gleichzeitig zeigen die aktuellen Zahlen, dass die Dynamik schwächer wird und der Eigenhandel kaum zusätzliche Impulse liefert. Für Ahold Delhaize bleibt das Partnergeschäft damit der sichtbar stärkste Wachstumstreiber im Bol-Umfeld. Konkrete Einzelzahlen zu Bol selbst veröffentlicht der Konzern bislang nicht. Offen bleibt, wann Ahold Delhaize wieder detaillierte Bol-Daten vorlegt; der jüngste Partnerstand liegt bei 43.095 Verkäufern zum 30. Juni 2026.

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