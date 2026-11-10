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Die britische Regierung erwägt, Vinted und Ebay in ihr Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige aufzunehmen, berichtet Thenextweb.com. Das Verbot soll im Frühjahr starten. Laut Sunday Times fürchte die Regierung, dass Erwachsene über die Chatfunktionen sexuelle Kontakte zu Kindern anbahnen könnten. Auch Depop und Facebooks Marktplatz stünden zur Debatte. Im Juni hatte London E-Commerce-Plattformen noch ausgeklammert.

Großbritannien prüft Ausweitung des Jugendverbots Die britische Regierung erwägt, Vinted und Ebay in ihr geplantes Verbot bestimmter Social Media-Angebote für unter 16-Jährige einzubeziehen. Das berichtet Thenextweb.com unter Verweis auf Aussagen von Kulturministerin Lisa Nandy und einen Bericht der Sunday Times. Der Start der Regelung ist für das kommende Frühjahr vorgesehen. Nandy sagte in der BBC-Sendung „Sunday with Laura Kuenssberg“, die Regierung prüfe den Schritt „ernsthaft“, um Kinder besser zu schützen. Hintergrund sind Sorgen, dass Erwachsene über Chat- und Nachrichtenfunktionen auf Wiederverkaufsplattformen Kontakt zu Minderjährigen aufnehmen und sexuelle Annäherungen anbahnen könnten. Nach Angaben der Sunday Times stehen neben Vinted und Ebay auch Depop sowie Facebook Marketplace zur Debatte. Vom Social-Media-Verbot zur Plattformdebatte Die mögliche Einbeziehung von Wiederverkaufsseiten würde über den ursprünglichen Plan hinausgehen. Als London das Vorhaben im Juni ankündigte, sollten E-Commerce-Plattformen ausdrücklich nicht darunterfallen. Das Verbot zielt bislang auf Dienste, deren Hauptzweck soziale Interaktion ist und auf denen Nutzer Inhalte veröffentlichen können. Genannt werden unter anderem Instagram, TikTok, Snapchat und YouTube. Eine vollständige Liste der betroffenen Angebote hat die Regierung noch nicht veröffentlicht.

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Für Online-Marktplätze stellt sich damit die Frage, ob integrierte Messaging-Funktionen regulatorisch stärker ins Gewicht fallen als der eigentliche Handelszweck. Ebay und Vinted geben laut BBC bereits an, dass Nutzer mindestens 18 Jahre alt sein müssen. Ebay erklärte gegenüber der BBC, die Details des Vorschlags seien noch unklar; das Unternehmen werde weiter mit der Regierung zusammenarbeiten. Vinted reagierte dem Bericht zufolge nicht auf eine BBC-Anfrage. Altersprüfung rückt in den Mittelpunkt Parallel zur politischen Debatte konkretisiert die britische Medienaufsicht Ofcom mögliche Verfahren zur Alterskontrolle. Im vergangenen Monat legte sie vier Wege vor, darunter die Prüfung per Fotoausweis und eine Schätzung des Alters anhand des Gesichts. Damit wird die praktische Durchsetzung zu einem zentralen Punkt: Plattformen müssten klären, wie sie Minderjährige zuverlässig erkennen, ohne den Zugang für berechtigte Nutzer unnötig zu erschweren. Ein ähnliches Verbot ist in Australien bereits im vergangenen Jahr in Kraft getreten. Dort haben laut Bericht viele Kinder Wege gefunden, die Sperren zu umgehen. Für die britische Regierung bleibt daher offen, welche Plattformen tatsächlich auf die Liste kommen und welche Prüfverfahren zum Start im Frühjahr verbindlich gelten.

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