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Meituan setzt in Shenzhen bereits die dritte Generation seiner Drohnenstationen ein, berichtet Excitingcommerce.de. Der Bote packe die Lieferung in eine Tasche, wiege sie und lege sie ins Fach einer Paketstation, die der Größe einer Telefonzelle entspreche. Den Rest erledige die Station, die Drohnen auf dem Dach automatisch belade. Künftig solle das System neben Restaurants auch Apotheken und Läden offenstehen, zudem wolle Meituan die Infrastruktur anderen Betreibern anbieten.

Meituan treibt seine Drohnenzustellung in Shenzhen weiter voran. Wie Excitingcommerce.de berichtet, ist dort bereits die dritte Generation der Drohnenlieferstationen im Einsatz. Der Ablauf zeigt, wie aus Paketautomaten schrittweise hochautomatisierte Umschlagpunkte für die letzte Meile werden. Boten legen die Lieferung in eine vorbereitete Tasche, wiegen sie kurz und platzieren sie in einem Fach der Station. Anschließend übernimmt das System den weiteren Prozess. Automatisierte Bestückung vom Stationsdach Der zentrale Fortschritt liegt in der automatischen Übergabe an die Drohnen. Nach der Einlagerung im Paketfach wird die Sendung innerhalb der Station weitergeführt und vom Dach aus automatisch in die Drohne geladen. Damit funktioniert inzwischen nicht mehr allein die Entladung am Zielpunkt, sondern auch die Bestückung weitgehend ohne manuelle Eingriffe. Was zuvor mehrere Arbeitsschritte erforderte, ist in Shenzhen zu einem kompakten, standardisierten Prozess geworden. Die neue Station benötigt laut Bericht nur noch 1,4 Quadratmeter Fläche und entspricht damit ungefähr der Größe einer Telefonzelle. Für urbane Standorte ist diese kompakte Bauweise ein wichtiger Faktor, weil sie die Integration in bestehende Stadtstrukturen erleichtert. Meituan nutzt die Anlagen aktuell im Umfeld seiner Drohnenzustellung und setzt parallel weiterhin ältere Stationen ein, die inzwischen vor allem dem Batteriewechsel dienen.

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Robustere Drohnen und skalierbare Infrastruktur Parallel zu den Stationen hat Meituan auch die Lieferdrohnen weiterentwickelt. Die neue Generation soll Wind und Wetter besser standhalten und sogar bei starkem Regen fliegen können. Damit wächst die Einsatzfähigkeit des Systems über ideale Testbedingungen hinaus. Für die Logistik der letzten Meile ist vor allem die Kombination aus kleiner Stationsfläche, automatischer Beladung und wetterfesteren Fluggeräten relevant. Aus dem früher experimentellen Liefermodell entsteht damit ein System, das auf Skalierung ausgelegt ist. Die Stationen reduzieren den Personalbedarf an der Übergabestelle und beschleunigen den Weg vom Kurier zur Drohne. Besonders auffällig ist die konsequente Iteration: Innerhalb kurzer Zeit wurde aus einem stärker manuellen Ablauf eine weitgehend automatisierte Lieferkette, die sich über standardisierte Stationen vervielfältigen lässt. Öffnung für weitere Anbieter geplant Bislang steht vor allem die Zustellung aus dem Restaurantumfeld im Mittelpunkt. Künftig soll die Infrastruktur aber auch Apotheken und Ladenbetreibern offenstehen. Zudem plant Meituan, seine Drohneninfrastruktur anderen Betreibern anzubieten. Damit könnte das Modell über den eigenen Lieferdienst hinaus Bedeutung gewinnen und weitere Anwendungen im Handel erschließen. Für den Markt ist diese Entwicklung ein Hinweis darauf, wie sich urbane Zustellung verändern kann, wenn Paketstationen, Drohnen und automatisierte Prozesse zusammengeführt werden. Der nächste Prüfpunkt ist die Ausweitung über Restaurants hinaus: Genannt sind Apotheken, Läden und externe Betreiber, die Meituans Infrastruktur künftig nutzen sollen.

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